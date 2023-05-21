من يقصد؟ "جمهور الاتحاد لن يرحمهم لو خسروا دوري روشن!"

غضب جمهور الاتحاد لن يقدر عليه أحد!

أصبح نادي الاتحاد قريبًا جدًا من حسم لقب دوري روشن للمحترفين، ولكن النصر ليس بعيدًا هو الآخر عن المنافسة، ويمتلك حظوظ كبيرة هو الآخر لتحقيق لقب الدوري.

وفي حالة خسارة الاتحاد لبطولة دوري روشن للمحترفين هذا الموسم، سيكرر سيناريو الموسم الماضي، بعدما كان متصدرًا للترتيب حتى الأمتار الأخيرة، التي شهدت خطف الهلال للصدارة والبطولة.

ونشر الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الفريح عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يتحدث فيها عن موقف الاتحاد حال خسارة لقب دوري روشن الموسم الثاني على التوالي.

وجاء نص تغريدة الفريح كالآتي: "النصر ينتظر تعثر الاتحاد مرتين، في مقابل ذلك فوز النصر مرتين ليتصدر، إن حدثت فوالله إن جمهور الاتحاد لن يرحمهم هذه المرة لأنها مرتين بإضاعة أسهل دوريين بالمتناول، والاتحاد يعيش ضغط نفسي رهيب بمعسكره، والنصر بدون أي ضغوط ليحقق فوز وينتظر تعثر".

ويبدو أن الفريح يقصد أن جماهير الاتحاد لن ترحم إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي، لأن سيناريو خسارة الدوري سيتكرر للموسم الثاني على التوالي.