من يفوز بالدوري الإنجليزي 2022-23؟ مباريات آرسنال ومانشستر سيتي المتبقية

أحمد الغنامأحمد الغنام
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Arsenal, Manchester City GFXGoal / Getty
الدوري الإنجليزي الممتازأرسنالمانشستر سيتي

يحتدم الصراع بين آرسنال ومانشستر سيتي على لقب موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، فمن منهما يظفر باللقب في نهاية الموسم؟

تمكن الدوري الإنجليزي الممتاز في السنوات الأخيرة من الظفر بالكثير من الشعبية على مستوى العالم، خاصة في الوطن العربي، مع تواجد نجوم عرب أمثال محمد صلاح ورياض محرز وسعيد بن رحمة في "البريمييرليج".

ومن الأمور المميزة حقًا في الدوري الإنجليزي هو مستوى المنافسة على اللقب في كل موسم، والتي تشهد الكثير من التقلبات منذ بداية المسابقة وحتى نهايتها، بالنظر إلى حقيقة تميز "البريمييرليج" وهي أنه لا أمان لأي فريق.

موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي يشهد صراعًا محتدمًا بين آرسنال، العائد إلى الواجهة بعد غياب طويل، ومانشستر سيتي، حامل اللقب في آخر موسمين، والذي يسعى إلى الاحتفاظ باللقب للموسم الثالث على التوالي لأول مرة في تاريخه.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

التقرير التالي من "جول.كوم" يكشف سير المنافسة في الدوري الإنجليزي لموسم 2022-23، عبر استعراض مباريات الجولات الأخيرة لفرسي الرهان.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022-23

الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1آرسنال2822336626+4069
2مانشستر سيتي 2719446725+4261
3 مانشستر يونايتد2615564135+650
4توتنهام2815495040+1249
5نيوكاسل يونايتد27121133919+2047
6ليفربول2612684729+1842
7برايتون2512674631+1542
8برينتفورد27101254334+942
9فولهام27116103837+139
10تشيلسي2710892928+138
11أستون فيلا27115113539-438
12كريستال بالاس2869132238-1627
13وولفرهامبتون2876152241-1927
14ليدز يونايتد2768133544-926
15إيفرتون2868142240-1826
16نوتنجهام فورست2768132249-2726
17ليستر سيتي2774163847-925
18وست هام2666142434-1024
19بورنموث2766152554-2924
20ساوثامبتون2865172346-2323

متى ينتهي الدوري الإنجليزي 2022-23؟

يضم الدوري الإنجليزي الممتاز 20 فريقًا، وهو ما يعني أن عدد الجولات في كل موسم هو 38 جولة.

ولعبت حتى الآن 28 جولة منذ بداية الموسم، لكن بعض الفريق لديها مباريات مؤجلة، وهو ما يعني أن هناك عشر جولات فقط على نهاية موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة 38 لموسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد 28 مايو 2023.

ما هي مباريات آرسنال المتبقية في الدوري الإنجليزي 2022-23؟

الجولةالمباراةالموعد

النتيجة

الملعب
29آرسنال - ليدز يونايتدالأحد 1 أبريل 2023،
16:00 مصر، 17:00 السعودية		-الإمارات
30ليفربول - آرسنالالأحد 9 أبريل 2023،
17:30 مصر، 18:30 السعودية		-آنفيلد
31

وست هام - آرسنال

الأحد 16 أبريل 2023،
15:00 مصر، 16:00 السعودية

-

لندن ستاديوم
32آرسنال - ساوثامبتونالجمعة 21 أبريل 2023،
21:00 مصر، 22:00 السعودية

-

الإمارات
33مانشستر سيتي - آرسنالالأربعاء 26 أبريل 2023،
21:00 مصر، 22:00 السعودية

-

الاتحاد

34

آرسنال - تشيلسي

الأحد 29 أبريل 2023،
18:30 مصر، 19:30 السعودية

-

الإمارات

35

نيوكاسل يونايتد - آرسنال

الأحد 6 مايو 2023،
16:00 مصر، 17:00 السعودية

-

سانت جيمس بارك

36

آرسنال - برايتون

السبت 13 مايو 2023،
16:00 مصر، 17:00 السعودية

-

الإمارات

37

نوتنجهام فورست - آرسنال

الأحد 20 مايو 2023،
16:00 مصر، 17:00 السعودية

-

سيتي جراوند

38

آرسنال - وولفرهامبتون

الأحد 28 مايو 2023،
17:30 مصر، 18:30 السعودية

-

الإمارات

ما هي مباريات مانشستر سيتي المتبقية في الدوري الإنجليزي 2022-23؟

الجولة

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

7مانشستر سيتي - وست هاملم يحدد بعد-الاتحاد
29مانشستر سيتي - ليفربولالأحد 1 أبريل 2023،
13:30 مصر، 14:30 السعودية		-الاتحاد
30ساوثامبتون - مانشستر سيتيالسبت 8 أبريل 2023،
18:30 مصر، 19:30 السعودية		-سانت ماري
31مانشستر سيتي - ليستر سيتيالسبت 15 أبريل 2023،
18:30 مصر، 19:30 السعودية		الاتحاد

32

برايتون - مانشستر سيتي

لم يحدد بعد

-

أميكس

33

مانشستر سيتي - آرسنال

الأربعاء 26 أبريل 2023،
21:00 مصر، 22:00 السعودية

-

الاتحاد

34

فولهام - مانشستر سيتي

الأحد 30 أبريل 2023،
15:00 مصر، 16:00 السعودية

-

كرافن كوتيدج

35

مانشستر سيتي - ليدز يونايتد

الأحد 6 مايو 2023،
16:00 مصر، 17:00 السعودية

-

الاتحاد

36

إيفرتون - مانشستر سيتي

الأحد 13 مايو 2023،
16:00 مصر، 17:00 السعودية

-

جوديسون بارك

37

مانشستر سيتي - تشيلسي

الأحد 20 مايو 2023،
16:00 مصر، 17:00 السعودية

-

الاتحاد

38

برينتفورد - مانشستر سيتي

الأحد 28 مايو 2023،
17:30 مصر، 18:30 السعودية

-

برينتفورد

كيف يحسم الدوري الإنجليزي في حال التعادل بالنقاط؟

بحسب لائحة الدوري الإنجليزي الممتاز، فإنه في حال تعادل النقاط يتم اللجوء إلى المعايير التالية بالترتيب:

فارق الأهداف - عدد الأهداف المسجلة - النقاط في المواجهات المباشرة - الأهداف المسجلة خارج الأرض في المواجهات المباشرة - مباراة فاصلة في حالة حسم اللقب أو التأهل لمسابقة أوروبية أو الهبوط.

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