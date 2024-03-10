"من يفهم كرة قدم على هذا الكوكب".. كلوب غاضب ومنتشٍ بعد "ما فعله" في فريق جوارديولا!

بماذا صرّح نجم ريال مدريد؟

أعرب يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن إحباطه الكبير، من عدم احتساب ركلة جزاء لفريقه في مواجهة مانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد.

وتعادل ليفربول ومانشستر سيتي بنتيجة (1-1) على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة 28 من البريميرليج، ليتراجع الفريقان إلى المركزين الثاني والثالث في جدول الترتيب، الذي يحتل صدارته آرسنال بفارق الأهداف عن الليفر ونقطة عن السيتي.

وقال كلوب، في تصريحات صحفية عقب المباراة: "بالطبع نستحق ركلة جزاء، ضربة دوكو لماك أليستر واضحة لجميع لاعبي كرة القدم على هذا الكوكب. في جميع مناطق الملعب سوف تحتسب خطأ وبطاقة صفراء أيضًا، لكنهم سيجدون تفسيرًا بالطبع!".

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وأضاف: "في أول 10 دقائق كنا متعجلين، والشوط الثاني كان أفضل ما لعبناه على الإطلاق ضدهم، لقد سدد السيتي في القائم، لكن كان يجب أن نسجل هدفين أو 3 أهداف على أقل تقدير، وفي النهاية كانت مباراة استثنائية".

وختم: "أثبتنا اليوم ولأول مرة أننا وصلنا إلى المكان الذي يجب أن نكون فيه بنسبة 100%، وسنقاتل من أجل ذلك ونرى ما يمكننا تحقيقه، لا أعتقد أنني رأيت (فريق جوارديولا) يعاني مثل اليوم، لقد كنا رائعين".