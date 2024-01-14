"من يختبئ وراءه؟" .. تيباس يدخل معركة مع "مجهول إكس" بسبب ريال مدريد!

رئيس رابطة الدوري الإسباني لا يتوقف عن إثالة الجدل

أثار خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما دخل في جدال مع أحد النشطاء المنتمين إلى ريال مدريد، عبر موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي.

وكان الحساب الذي يحمل اسم RealSeasonNT والمهتم بأخبار ريال مدريد، قد نشر تغريدة، أكد خلالها على ضرور أن يُدمر الكرة الإسبانية من الأعلى والأسفل".

وأضاف: "الأسباب هي أنه لا يستحقون أي شيء آخر، ولو لم يفعل ريال مدريد ذلك، فسوف يدمروه تدريجيًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

التغريدة استفزت تيباس، الأمر الذي دفعه لإعادة نشرها عبر حسابه الشخصي، وعلق عليها قائلًا: "لكن من يختبئ خلف هذا الحساب، وإنه قادر على قول هذه الفظائع ولا يُخالفه أحد".

يُذكر أن تيباس دائمًا ما يُثير الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تحدث من قبل عن برشلونة الإسباني وأزماته الاقتصادية وغيرها.