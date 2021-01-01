من هي أكثر دولة حصلت على كأس العالم؟

تعرف على أكثر الدول التي حصلت على كأس العالم في التاريخ

تعد بطولة كأس العالم الأكثر اهتمامًا بين متابعي اللعبة حول العالم، إذ يبحث كل بلد عن حصد اللقب الغالي الذي يُقام مرة واحدة كل أربع سنوات.

العديد من المنتخبات الكبيرة تجد صعوبة في الحصول على كأس العالم، ورغم وجود العديد من المواهب إلا أنّ التفاصيل التي تحدث في البطولة والتعقيدات التي قد تواجه بعض المنتخبات قد تحرمه من اللقب.

وما يجعل البطولة أكثر إثارة هي قدرة المنتخبات الصغيرة على الفوز على الكبيرة والوصول لمناطق متقدمة في المونديال، تمامًا كما حدث مع كوريا الجنوبية وتركيا في كأس العالم 2002.

كما تودع المنتخبات الكبرى البطولة مبكرًا في بعض الأوقات مثلما حدث مع ألمانيا في النسخة الماضية، وكذلك إسبانيا في 2014 وفرنسا في 2002 وإيطاليا في 2010.

جول يصحبكم في جولة لمعرفة أكثر المنتخبات تتويجًا بالبطولة الأغلى على الإطلاق.

من هي الدول التي حصلت على كأس العالم؟

ثماني بلاد فقط هي من توجت بكأس العالم، منذ البداية في 1930، في مقدمتها البرازيل الأكثر فوزًا بكأس العالم بفضل التتويج بها 5 مرات، كانت أولها في 1958 و1962 و1970 و1994 و2002، وقد قدمت راقصي السامبا مواهب مثل بيليه ورونالدو وروماريو.

بعد البرازيل تأتي إيطاليا وألمانيا، بأربع بطولات –رغم فوز ألمانيا 3 نسخ باسم ألمانيا الغربية-، يأتي بعدهم الأرجنتين وأورجواي وفرنسا مرتين، وتوجت المنتخبات إنجلترا وإسبانيا بالبطولة لمرة واحدة.

يمكنك الاطلاع على أبطال الـ 21 نسخة، من خلال الجدول التالي.

السنة المضيف البطل نتيجة النهائي المركز الثاني 1930 أوروجواي أوروجواي 4 -2 الأرجنتين 1934 إيطاليا إيطاليا 2 -1 بعد لعب الوقت الإضافي تشيكوسلوفاكيا 1938 فرنسا إيطاليا 4- 2 المجر 1950 البرازيل أوروجواي 2 -1 البرازيل 1954 سويسرا ألمانيا الغربية 3- 2 المجر 1958 السويد البرازيل 5- 2 السويد 1962 تشيلي البرازيل 3 -1 تشيكوسلوفاكيا 1966 إنجلترا إنجلترا 4-2 "وقت إضافي" ألمانيا الغربية 1970 المكسيك البرازيل 4- 1 إيطاليا 1974 ألمانيا الغربية ألمانيا الغربية 2 -1 هولندا 1978 الأرجنتين الأرجنتين 3- 1 "وقت إضافي" هولندا 1982 إسبانيا إيطاليا 3 -1 ألمانيا الغربية 1986 المكسيك الأرجنتين 3- 2 ألمانيا الغربية 1990 إيطاليا ألمانيا الغربية 1 -0 الأرجنتين 1994 الولايات المتحدة البرازيل 0-0 "3-2 ضربات الجزاء" إيطاليا 1998 فرنسا فرنسا 3- 0 البرازيل 2002 كوريا الجنوبية واليابان البرازيل 2- 0 ألمانيا 2006 ألمانيا إيطاليا 1-1 "5- 3" فرنسا 2010 جنوب إفريقيا إسبانيا 1-0 "وقت إضافي" هولندا 2014 البرازيل ألمانيا 1- 0 "وقت إضافي" الأرجنتين 2018 روسيا فرنسا 1-4 كرواتيا

من هي أكثر دولة حصلت على كأس العالم؟

يعد منتخب البرازيل الأكثر تتويجًا ببطولة كأس العالم عبر التاريخ بواقع 5 مرات آخرها كان عام 2002 في مونديال كوريا واليابان.

كما اقتربت ألمانيا من القائمة بالحصول على لقب 2014 في البرازيل ووصلت إلى البطولةا لرابعة لتعادل سجل إيطاليا.

تاريخ كأس العالم | جميع أبطال وهدافي المونديال وكل شيء عن أغلى بطولات كرة القدم

الفريق الألقاب المركز الثاني البرازيل 5

1958، 1962، 1970، 1994، 2002 2

1950، 1998 ألمانيا 4

1954، 1974، 1990، 2014 4

1966، 1982، 1986، 2002 إيطاليا 4

1934، 1938، 1982، 2006 2

1970، 1994 الأرجنتين 2

1978، 1986 3

1930، 1990، 2014 أوروجواي 2

1930، 1950 0 فرنسا 2

1998، 2018 1

2006 إنجلترا 1

1966 0 إسبانيا 1

2010 0

من هو هداف كأس العالم عبر التاريخ؟

أما الهداف التاريخي لكل النسخ، هو الألماني ميروسلاف كلوزه، الذي سجل حتى الآن 16 هدفًا، في خلال 4 منافسات، يأتي بعده الظاهرة رونالدو، بـ 15 هدفًا، في 3 بطولات، وفيما سجل الألماني جيرد مولر، 14 هدفًا في بطولتين.

ويبقى نجم المنتخب الألماني وبايرن ميونيخ توماس مولر، أقرب اللاعبين الحاليين للمنافسة على هداف كأس العالم حيث سجل 10 أهداف في بطولتين، ورغم استبعاده من المنتخب الألماني مؤخرًا لكنّه قد يعود في كأس العالم المقبلة في قطر 2022 بعد رحيل يواخيم لوف، خاصة وأن هانز فليك الاسم الأقرب لقيادة المانشافت.

من خلال الجدول التالي، نعرض هدافي كأس العالم حتى الآن