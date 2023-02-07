من هو مصعب الجوير؟ موهبة الهلال التي سطعت في كأس العالم للأندية

كل ما تريد معرفته عن مصعب الجوير لاعب نادي الهلال الشاب، الذي يتألق مع "الزعيم" في كأس العالم للأندية 2022.

ظهر لاعب الوسط الشاب مصعب الجوير ليمثل مفاجأة سارة لنادي الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية 2022 المقامة في المغرب، بعدما تولى بثقة منقطعة النظير تسديد الركلة الترجيحية الخامسة في مباراة الوداد المغربي في الدور ربع النهائي.

الجوير دخل إلى المباراة في الدقيقة 113، بدلًا من أندريه كاريلو الذي تعرض لإصابة منعته من استكمال المواجهة.

ولم يتوقع أحد أن يتولى الجوير تسديد الركلة الحاسمة في المباراة، لكنها سددها بثقة مذهلة، ليمنح الهلال التأهل إلى نصف النهائي لمواجهة فلامنجو البرازيلي.

وتشير الكثير من التقارير إلى أن الجوير سيبدأ مواجهة فلامنجو، والتي تقام مساء الثلاثاء، أساسيًا لتعويض طرد كنو وإصابة كاريلو، بعدما حصل على ثقة الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال.

جدول مباريات الهلال في كأس العالم للأندية 2022 والقنوات الناقلة

لكن قبل كل ذلك، يأخذكم "جول.كوم" في تقرير سريع لنتعرف على من هو مصعب الجوير موهبة الهلال التي سطعت في مونديال الأندية؟

من هو مصعب الجوير؟

هو مصعب فهد الجوير، من مواليد 20 يونيو 2003، أي أنه يبلغ من العمر 19 عامًا، ويلعب في مركز خط الوسط.

الجوير من خريجي أكاديمية نادي الهلال، حيث تدرج في الفئات السنية للزعيم، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2021 مع المدرب رازفان لوشيسكو.

ما هي مباراة مصعب الجوير الأولى مع الهلال؟

خاض مصعب الجوير مباراته الأولى بقميص الهلال في الثالث عشر من سبتمبر 2021، وذلك خلال مواجهة استقلال الإيراني في دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا، حيث دخل بديلًا لمدة دقيقة واحدة في المباراة التي انتهت بفوز "الزعيم" بثنائية نظيفة.

ما هي مباراة مصعب الجوير الأولى في الدوري السعودي؟

لعب مصعب الجوير مباراته الأولى مع الهلال في الدوري السعودي في الرابع من نوفمبر 2021، حيث دخل بديلًا في الدقيقة الأخيرة من مباراة ضمك في الجولة 11 من موسم 2021-22، وسجل هدفًا ليساعد "الزعيم" على الفوز بهدفين دون رد.

كم عدد مباريات مصعب الجوير مع الهلال؟ وما عدد أهدافه؟

في المجمل، شارك مصعب الجوير في 21 مباراة مع الهلال في كافة المسابقات منذ تصعيده إلى الفريق الأول.

وتمكن الجوير من تسجيل هدفين فقط، المثير أنهما في شباك ضمك، حيث جاء الأول في مباراته الأولى مع الهلال في الدوري السعودي، والثاني في الجولة السادسة والعشرين من موسم 2021-22، في المباراة التي انتهت بفوز الهلال بنتيجة 4-2.

ما هو عدد مباريات مصعب الجوير مع المنتخب السعودي؟

يسير مصعب الجوير بشكل جيد أيضًا على المستوى الدولي، إذ يُعد عنصرًا أساسيًا في منتخبات الشباب السعودية، وقد تُوج مع فريق تحت 20 عامًا بكأس العرب وكان كذلك أحد عناصر الأخضر الأولمبي المتوج بكأس غرب آسيا.

وأخيرًا تم اختياره لتمثيل المنتخب السعودي الأول للعب في كأس الخليج العربي "خليجي 25" حيث لعب 3 مباريات وسجل هدفًا واحدًا.