"من هو في ليفربول الآن صلاح مختلف عن الماضي"

إشادة كبيرة بالنجم المصري..

ثمّن نجم ليفربول السابق لويس جارسيا قيمة محمد صلاح، واعتبر أن النسخة الحالية للدولي المصري مختلفة عن التي وصل بها إلى الريدز عام 2017.

وارتدى جارسيا قميص ليفربول في الفترة بين 2004 و2007 وكان من ضمن الجيل التاريخي الذي حقق دوري أبطال أوروبا أمام ميلان عام 2005.

اللاعب الإسباني كان يلعب في مركز الجناح الأيمن، لذلك فهو يدرك جيدًا مميزات وعيوب صلاح، وعلى هذا الأساس أخذ في تقييم ما يقدمه المصري في أنفيلد.

جارسيا في حديث إعلامي قال "لقد أصبح الآن أكثر أهمية لفريقه، إنه يعرف أين يجب أن يكون، أعتقد أننا نرى صلاح مختلف في الوقت الحالي".

كما أضاف "أنت لا تراه الآن يركض مسافة 50 مترًا ثم يضرب الكرة في الزاوية العليا للمرمى".

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وأتم "الآن يتحرك أكثر حول منطقة الجزاء، إنه يعرف قدراته جيدًا لذلك يكون جاهزًا، ولهذا السبب تتحسن أرقامه بشكل أفضل".

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، واعتبر جارسيا صاحب الـ43 عامًا أن تجديد نجم روما السابق لعقده "مهمًا للغاية" في الوقت الراهن.

ليفربول أقدم بالفعل على تجديد عقود ستة من أهم نجومه في مقدمته فيرجيل فان دايك وأليسون بيكر، ويفترض أن المفاوضات مع صلاح هو الآخر جارية حاليًا.

هذا الموسم، نجح صلاح في تسجيل 4 أهداف بأول خمس مباريات، منهم هدف في دوري أبطال أوروبا، كما أهدر ركلة جزاء في مباراة ميلان الأخيرة.