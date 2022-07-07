من هو جيسلان كونان لاعب النصر الجديد؟

كل ما تريد معرفته عن جيسلان كونان الظهير الأيسر الذي انتقل إلى نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية 2022.

أعلن نادي النصر السعودي رسميًا مساء الأربعاء عن تعاقده مع جيسلان كونان الظهير الأيسر لمنتخب ساحل العاج، في صفقة من العيار الثقيل لتدعيم صفوف الفريق خلال منافسات موسم 2022-23.

إدارة النصر أنهت التعاقد مع جيسلان كونان بعد توصية من الفرنسي رودي جارسيا المدرب الجديد، الذي وقع قبل أيام قليلة عقود تدريب "العالمي" بداية من الموسم المقبل.

وبفضل الأداء الذي قدمه مع ريمس خلال الموسم الماضي، انضم جيسلان كونان إلى منتخب ساحل العاج خلال منافسات بطولة أمم إفريقيا 2021، وشارك في كل الدقائق الممكنة خلال البطولة.

ما هي تفاصيل تعاقد النصر مع كونان؟

أصدر النصر بيانًا عبر موقع الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي للكشف عن الحصول على خدمات كونان.

وانضم كونان إلى النصر في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ستاد ريمس الفرنسي.

تعاقدات الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفية 2022

ووقع جيسلان كونان على عقود انضمامه إلى النصر بحضور مسلي آل معمر رئيس "العالمي"، ويمتد عقده مع النصر لمدة ثلاث مواسم قادمة.

ما هي الأندية التي لعب لها جيسلان كونان؟

بدأ جيسلان كونان مسيرته الاحترافية مع نادي أسيك أبيدجان في ساحل العاج عام 2013، وانتقل بعد ثلاث سنوات إلى فريق فيتوريا جيمارايش البرتغالي ليلعب مع الفريق الرديف.

وفي 2018، انتقل جيسلان كونان إلى ستاد ريمس في صفقة بلغت قيمتها أربعة ملايين يورو، واستمر في الفريق الفرنسي حتى نهاية عقده في صيف العام الحالي.

ولعب جيسلان كونان 98 مباراة مع ستاد ريمس في كافة المسابقات، وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف وقدم ست تمريرات حاسمة.

رسميًا ✅

وقع رئيس مجلس إدارة نادي ⁧#النصر⁩ الأستاذ مسلي آل معمر عقدًا مع نجم منتخب ساحل العاج غيسلان كونان 🤩

وذلك في صفقة انتقالٍ حرّ، و بعقد يمتد لـ 3 سنوات .

متمنين له التوفيق مع ناديه ⁧#العالمي⁩ 💪

⁧#كونان_نصراوي 💛 pic.twitter.com/nUflP2G9Oe — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 6, 2022

المميز في مسيرة الظهير الأيسر لمنتخب ساحل العاج هو قلة حصوله على بطاقات ملونة، حيث حصل خلال مسيرته مع ستاد ريمس على ست بطاقات صفراء فقط، وتم طرده مرة واحدة فقط لحصوله على بطاقتين صفراوين.

وبدأ اللاعب تمثيل منتخب ساحل العاج عام 2017، وأصبح لاعبًا أساسيًا في تشكيل "الأفيال" بداية من 2022.

ولعب جيسلان كونان 21 مباراة حتى الآن بقميص منتخب بلاده، وقدم تمريرتين حاسمتين، ولم يسجل أي هدف.