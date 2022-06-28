تعرف على باولو سوزا المرشح لخلافة إيهاب جلال في تدريب منتخب مصر، وما هي أبرز إنجازاته مع الفرق التي دربها في مسيرته..

بعد 3 مبارياتٍ فقط خاضها مع منتخب مصر، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقالة المدرب إيهاب جلال بعد أقل من شهرين على توليه المسؤولية.

وصل جلال لمقعد قيادة المنتخب المصري بعد رحيل كارلوس كيروس عقب فشل الفراعنة في الوصول لكأس العالم، لكن بعد الأداء المخيب في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 والخسارة من أثيوبيا رحل سريعًا.

التقارير تشير إلى أن الندرب القادم لمنتخب مصر سيكون أجنبي، وبعد طرح عدد من الخيارات، يبدو ان باولو سوزا هو الأقرب لخلافة إيهاب جلال في قيادة الفراعنة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف أكثر على باولو سوزا، المرشح لتدريب منتخب مصر في الفترة القادمة، وما هي أبرز إنجازاته في مسيرته التدريبية.

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من هو باولو سوزا المرشح لتدريب منتخب مصر؟

باولو سوزا هو مدرب برتغالي ولد في مدينة فيسو في 30 أغسطس 1970، ويبلغ من العمر 52 عامًا.

كان سوزا أحد نجوم كرة القدم كلاعب، وارتدى أقمصة عدد من أفضل الفرق في أوروبا، وفاز بالعديد من البطولات.

بدا البرتغالي مسيرته في صوف نادي بنفيكا في 1989، وقضى معه 4 سنوات فاز خلالها بالدوري البرتغالي وكأس البرتغال والسوبر البرتغالي بواقع مرة واحدة لكلٍ منهم.

بعد ذلك رحل إلى سبورتنج لشبونة وقضى معه موسم 1993-1994، وذلك قبل الرحيل ليوفنتوس الذي فاز معه بدوري أبطال أوروبا 1996، والتي كانت الأخيرة لكبير الدوري الإيطالي من البطولة.

انضم لنادي بوروسيا دورتموند في الموسم التالي وفاز معه بدوري الأبطال أيضًا على حساب البيانكونيري، ثم عاد إلى إيطاليا من بوابة نادي الإنتر في 1998 ومنه إلى بارما ثم باناثونايكوس اليوناني، وخستم مسيرته في 2002 في نادي إسبانيول.

كان باولو سوزا أحد نجوم منتخب البرتغال في الفترة بين 1991 و2002، وحصل معه على برونزية يورو 2000 كأفضل إنجازاته مع منتخب بلاده.

لم تشهد مسيرة سوزا كمدرب نفس النجاح، لكنه تولى قيادة عدد من الفرق الأوروبية القوية، أبرزها فيورنتينا وليستر سيتي، كما حصل مع بازل على الدوري السويسري 2014-2015، وكانت آخر تجاربه مع نادي فلامنجو البرازيلي.

سبق له تدريب منتخبين فقط في مسيرته، الأول هو منتخب البرتغال للشباب تحت 16 عامًا من 2005 حتى 2008، والثاني هو منتخب بولندا في 2021.

ما هي أبرز إنجازات باولو سوزا في مسيرته؟

كان سوزا أحد نجوم كرة القدم في فترته كلاعب، وخلالها حصل على العديد من البطولات المحلية والقارية.

كما ذكرنا، فاز بالدوري البرتغالي وكأس البرتغال والسوبر البرتغالي مع نادي بنفيكا، وحصل مع يوفنتوس على دوري أبطال أوروبا 1996، بجانب الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي.

ومع بوروسيا دورتموند، فاز أيضًا بدوري الأبطال والسوبر الألماني وكأس الإنتركونتنينتال 1997، والتي كانت آخر بطولاته مع الأندية.

أما ألقاب باولو سوزا كمدرب فلم تكن كثيرة، فبجانب الدوري السويسري 2014-15 الذي فاز به مع بازل، حصل على مع نادي فيديوتون على كأس الرابطة المجري 2012 والسوبر المجري في نفس العام.