من أكثر اللاعبين حصولًا على الكرة الذهبية؟ وما هو ترتيب ميسي وكريستيانو رونالدو؟

حقق النجم الفرنسي كريم بنزيما الكرة الذهبية عن الموسم الماضي بعد أن قدم مستويات أكثر من رائعة قادت ناديه إلى منصات التتويج.
جاء هذا في حفل مجلة "فرانس فوتبول"، الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، ليشهد تتويج النجم الفرنسي بالجائزة لأول مرة في مسيرته الكروية.
ويعد بنزيما هو الفرنسي الأول الذي يحصل على الجائزة منذ زين الدين زيدان الذي نالها في 1998 بعد قيادة منتخب بلاده لمجد تحقيق كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ.
وكان هناك عدة نجوم من فرنسا على وشك تحقيق الجائزة في سنوات مختلفة مثلة تييري هنري في 2003 وفرانك ريبيري في 2013 وأنطوان جريزمان في 2016 و2018.
ونستعرض معكم في "جول" الأرقام الخاصة بجائزة الكرة الذهبية، ومن هو أكثر من حصل عليها عبر التاريخ.
من هو أكثر اللاعبين حصولًا على الكرة الذهبية؟
يعد ميسي هو اللاعب الأكثر تتويجًا بالكرة الذهبية في التاريخ، بعد أن وصل رصيده في التتويج بالجائزة إلى سبع مرات.
ويتفوق ميسي على غريمه كريستيانو رونالدو، الذي توج بالجائزة خمس مرات.
ما هي تفاصيل فوز ميسي بالكرة الذهبية؟
ميسي بدأ رحلة فوزه بالكرة الذهبية في عام 2009، وكانت تلك المرة الأولى بين أربع مرات متتالية ينجح نجم برشلونة آنذاك في تخطي رونالدو.
كم عدد أهداف ميسي في مسيرته حتى الآن؟
ميسي انتظر ثلاث سنوات منذ 2012 ليعود للحصول على الكرة الذهبية، ثم توج بها مرة أخرى في 2019، وأخيرًا في 2021.
مرات تتويج ميسي بالكرة الذهبية
العام
اللاعب
النادي
2021
ليونيل ميسي
برشلونة - باريس سان جيرمان
2019
ميسي
برشلونة
2015
ميسي
برشلونة
2012
ميسي
برشلونة
2011
ميسي
برشلونة
2010
ميسي
برشلونة
2009
ميسي
برشلونة
ما هي تفاصيل فوز رونالدو بالكرة الذهبية؟
ظهر رونالدو للمرة الأولى في المنافسة على الكرة الذهبية عام 2007، حين احتل المركز الثاني خلف أيقونة ميلان الإيطالي، ريكاردو كاكا.
وبعد عام واحد، تحول حلم رونالدو إلى حقيقة حين توج بالكرة الذهبية للمرة الأولى.
وبعد خمس سنوات، عاد رونالدو إلى التتويج بالكرة الذهبية للمرة الثانية في مسيرته وذلك في 2013، وكرر الأمر في 2014.
وبعد عام من عدم الفوز بالجائزة، عاد رونالدو في عامي 2016 و2017 للتتويج بالكرة الذهبية، رافعًا رصيده إلى خمس مرات.
مرات تتويج رونالدو بالكرة الذهبية
العام
اللاعب
النادي
2017
كريستيانو رونالدو
ريال مدريد
2016
رونالدو
ريال مدريد
2014
رونالدو
ريال مدريد
2013
رونالدو
ريال مدريد
2008
رونالدو
مانشستر يونايتد
ما هو سجل الفائزين بالكرة الذهبية؟
منذ أن انطلقت الجائزة في عام 1956، فاز العديد من اللاعبين بجائزة الكرة الذهبية، لكن لا أحد فاز بها أكثر من ليونيل ميسي.
فيما فاز 3 لاعبين فقط بجائزة فرانس فوتبول 3 مرات، وهم: يوهان كرويف، وميشيل بلاتيني و ماركو فان باستن.
اللاعب
المركز الأول
المركز الثاني
المركز الثالث
|ليونيل ميسي
|7 (2009, 2010, 2011, 2012, 2015، 2019، 2021)
|5 (2008, 2013, 2014, 2016, 2017)
|1 (2007)
|كريستيانو رونالدو
|5 (2008, 2013, 2014, 2016, 2017)
|6 (2007, 2009, 2011, 2012, 2015، 2018)
|1 (2019)
|ميشيل بلاتيني
|3 (1983, 1984, 1985)
|-
|2 (1977, 1980)
|يوهان كرويف
|3 (1971, 1973, 1974)
|-
|1 (1975)
|ماركو فان باستن
|3 (1988, 1989, 1992)
|-
|-
|فرانز بكنباور
|2 (1972, 1976)
|2 (1974, 1975)
|1 (1966)
|رونالدو
|2 (1997, 2002)
|1 (1996)
|1 (1998)
|ألفريدو دي ستيفانو
|2 (1957, 1959)
|1 (1956)
|-
|كيفن كيجان
|2 (1978, 1979)
|1 (1977)
|-
|كارل-هاينز رومينيجه
|2 (1980, 1981)
|1 (1979)
|-
|لويس سواريز
|1 (1960)
|2 (1961, 1964)
|1 (1965)
|إيزيبيو
|1 (1965)
|2 (1962, 1966)
|-
|بوبي تشارلتون
|1 (1966)
|2 (1967, 1968)
|-
|ريموند كوبا
|1 (1958)
|1 (1959)
|2 (1956, 1957)
|جيرد مولر
|1 (1970)
|1 (1972)
|2 (1969, 1973)
|زين الدين زيدان
|1 (1998)
|1 (2000)
|1 (1997)
|جياني ريفيرا
|1 (1969)
|1 (1963)
|-
|رود خوليت
|1 (1987)
|1 (1988)
|-
|لوثر ماتايوس
|1 (1990)
|1 (1991)
|-
|روبرتو باجيو
|1 (1993)
|1 (1994)
|-
|هريستو ستويتشكوف
|1 (1994)
|1 (1992)
|-
|آندري شيفتشينكو
|1 (2004)
|-
|2 (1999, 2000)
|جورج بيست
|1 (1968)
|-
|1 (1971)
|ألان سيمونسن
|1 (1977)
|-
|1 (1983)
|رونالدينيو
|1 (2005)
|-
|1 (2004)
|ستانلي ماثيوس
|1 (1956)
|-
|-
|عمر سيفوري
|1 (1961)
|-
|-
|جوزيف ماسوبوست
|1 (1962)
|-
|-
|ليف ياشين
|1 (1963)
|-
|-
|دينيس لو
|1 (1964)
|-
|-
|فلوريان ألبيرت
|1 (1967)
|-
|-
|أوليج بلوخين
|1 (1975)
|-
|-
|باولو روسي
|1 (1982)
|-
|-
|إيجور بيلانوف
|1 (1986)
|-
|-
|جيان-بيير بابين
|1 (1991)
|-
|-
|جورج وياه
|1 (1995)
|-
|-
|ماتياس سامير
|1 (1996)
|-
|-
|ريفالدو
|1 (1999)
|-
|-
|لويس فيجو
|1 (2000)
|-
|-
|مايكل أوين
|1 (2001)
|-
|-
|بافيل نيدفيد
|1 (2003)
|-
|-
|فابيو كانافارو
|1 (2006)
|-
|-
|كاكا
|1 (2007)
|-
|-
|لوكا مودريتش
|1 (2018)
|-
|-
كريم بنزيما
1 (2022)
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