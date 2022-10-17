من أكثر اللاعبين حصولًا على الكرة الذهبية؟ وما هو ترتيب ميسي وكريستيانو رونالدو؟

في ظل الصراع المستمر بين ميسي ورونالدو على الكرة الذهبية، تعرف على ترتيب الفائزين بالجائزة على مدار التاريخ.

حقق النجم الفرنسي كريم بنزيما الكرة الذهبية عن الموسم الماضي بعد أن قدم مستويات أكثر من رائعة قادت ناديه إلى منصات التتويج.

جاء هذا في حفل مجلة "فرانس فوتبول"، الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، ليشهد تتويج النجم الفرنسي بالجائزة لأول مرة في مسيرته الكروية.

ويعد بنزيما هو الفرنسي الأول الذي يحصل على الجائزة منذ زين الدين زيدان الذي نالها في 1998 بعد قيادة منتخب بلاده لمجد تحقيق كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ.

وكان هناك عدة نجوم من فرنسا على وشك تحقيق الجائزة في سنوات مختلفة مثلة تييري هنري في 2003 وفرانك ريبيري في 2013 وأنطوان جريزمان في 2016 و2018.

ونستعرض معكم في "جول" الأرقام الخاصة بجائزة الكرة الذهبية، ومن هو أكثر من حصل عليها عبر التاريخ.

من هو أكثر اللاعبين حصولًا على الكرة الذهبية؟

يعد ميسي هو اللاعب الأكثر تتويجًا بالكرة الذهبية في التاريخ، بعد أن وصل رصيده في التتويج بالجائزة إلى سبع مرات.

ويتفوق ميسي على غريمه كريستيانو رونالدو، الذي توج بالجائزة خمس مرات.

ما هي تفاصيل فوز ميسي بالكرة الذهبية؟

ميسي بدأ رحلة فوزه بالكرة الذهبية في عام 2009، وكانت تلك المرة الأولى بين أربع مرات متتالية ينجح نجم برشلونة آنذاك في تخطي رونالدو.

كم عدد أهداف ميسي في مسيرته حتى الآن؟

ميسي انتظر ثلاث سنوات منذ 2012 ليعود للحصول على الكرة الذهبية، ثم توج بها مرة أخرى في 2019، وأخيرًا في 2021.

مرات تتويج ميسي بالكرة الذهبية العام اللاعب النادي 2021 ليونيل ميسي برشلونة - باريس سان جيرمان 2019 ميسي برشلونة 2015 ميسي برشلونة 2012 ميسي برشلونة 2011 ميسي برشلونة 2010 ميسي برشلونة 2009 ميسي برشلونة

ما هي تفاصيل فوز رونالدو بالكرة الذهبية؟

ظهر رونالدو للمرة الأولى في المنافسة على الكرة الذهبية عام 2007، حين احتل المركز الثاني خلف أيقونة ميلان الإيطالي، ريكاردو كاكا.

وبعد عام واحد، تحول حلم رونالدو إلى حقيقة حين توج بالكرة الذهبية للمرة الأولى.

وبعد خمس سنوات، عاد رونالدو إلى التتويج بالكرة الذهبية للمرة الثانية في مسيرته وذلك في 2013، وكرر الأمر في 2014.

وبعد عام من عدم الفوز بالجائزة، عاد رونالدو في عامي 2016 و2017 للتتويج بالكرة الذهبية، رافعًا رصيده إلى خمس مرات.

مرات تتويج رونالدو بالكرة الذهبية العام اللاعب النادي 2017 كريستيانو رونالدو ريال مدريد 2016 رونالدو ريال مدريد 2014 رونالدو ريال مدريد 2013 رونالدو ريال مدريد 2008 رونالدو مانشستر يونايتد

ما هو سجل الفائزين بالكرة الذهبية؟

منذ أن انطلقت الجائزة في عام 1956، فاز العديد من اللاعبين بجائزة الكرة الذهبية، لكن لا أحد فاز بها أكثر من ليونيل ميسي.

فيما فاز 3 لاعبين فقط بجائزة فرانس فوتبول 3 مرات، وهم: يوهان كرويف، وميشيل بلاتيني و ماركو فان باستن.