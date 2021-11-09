منتخب الكويت هو واحد من أعرق المنتخبات في الخليج العربي وقارة آسيا، وهو من أوائل المنتخبات العربية التي شاركت في كأس العالم، وذلك في مونديال 1982.

فاز بالعديد من البطولات في تاريخه، واستحوذ على كأس الخليج العربي في بداياتها، وحقق جميع الألقاب الممكنة طوال تاريخه.

قدم أيضًا عدد من اللاعبين البارزين، أمثال بشار عبد الله وجاسم يعقوب وبدر المطوع، لكن من هو الهداف التاريخي لمنتخب الكويت؟

كم عدد بطولات منتخب الكويت؟ ومرات مشاركاته في كأس العالم؟

من هو الهداف التاريخي لمنتخب الكويت؟

الهداف التاريخي لمنتخب الكويت هو النجم بشار عبد الله، حيث سجل 75 هدفًا في 134 مباراة.

يليه في القائمة جاسم الهويدي بـ63 هدفًا ويحتل المركز الثالث بدر المطوع بـ56 هدفًا.

الهدافون التاريخيون لمنتخب الكويت