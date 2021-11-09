كم عدد بطولات منتخب الكويت؟ ومرات مشاركاته في كأس العالم؟

يعتبر منتخب الكويت واحدًا من بين أهم وأبرز المنتخبات العربية تاريخيًا، سواء على الصعيد القاري أو على صعيد بطولات الخليج، أو على المستوى الإقليمي والآسيوي.

"الأزرق" هو اللقب المحبب إلى قلوب وعشاق منتخب الكويت، الذي لن يخوض غمار منافسات بطولة كأس العرب التي تقام في قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبل، كما خرج مبكرًا من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022.

منتخب الكويت وعلى مدار تاريخه، حقق العديد من الألقاب، على المستوى القاري، وإقليميا، كما أنه يعد المنتخب صاحب أكبر عدد من الألقاب في بطولة كأس الخليج.

ما هي مشاركات الكويت في كأس العالم؟

منتخب الكويت، ورغم نجاحه المستمر على المستوى الإقليمي، إلا أنه لم يشارك سوى مرة واحدة فقط في بطولة كأس العالم.

"الأزرق" لعب منافسات بطولة كأس العالم 1982 التي أقيمت في إسبانيا، لكنه ودع البطولة مبكرًا من دور المجموعات.

ولعب منتخب الكويت في المجموعة الرابعة، التي ضمت إلى جانبه منتخبات فرنسا وإنجلترا وتشيكوسلوفاكيا.

وتذيل "الأزرق" ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط بالتعادل مع تشيكوسلوفاكيا، فيما تلقى خسارتين أمام إنجلترا وفرنسا، بنتيجة 1-0 و4-1 على الترتيب.

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وعلى المستوى الآسيوي، فقد حقق منتخب الكويت لقب بطولة ألعاب غرب آسيا مرة واحدة، بالإضافة إلى بطولة اتحاد غرب آسيا مرة واحدة أيضًا.

أما إقليميًا، فلم يحقق منتخب الكويت بطولة دورة الألعاب العربية، واكتفى بالمركز الثالث مرة واحدة، كما احتل المركز الثاني في بطولة كأس العرب تحديدًا في عام 1964.

ما هي ألقاب منتخب الكويت في كأس آسيا؟

منتخب الكويت تمكن من تحقيق بطولة كأس آسيا مرة واحدة فقط في تاريخه تحديدًا في نسخة 1980، وهو إلى جانب السعودية والعراق وقطر، المنتخبات العربية الوحيدة التي حصد البطولة.

وإلى جانب الفوز باللقب مرة واحدة، فقد احتل وصافة البطولة في نسخة 1976، والمركز الثالث في 1984.

ما هي ألقاب منتخب الكويت في كأس الخليج؟

أبرز وأهم إنجاز لمنتخب الكويت على صعيد الألقاب هو سيطرته شبه المطلقة على بطولة كأس الخليج العربي، والتي حصد لقبها عشر مرات.

منتخب الكويت يبتعد بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، وهي منتخبات السعودية وقطر والعراق، حيث حقق كل منهم اللقب ثلاث مرات فقط.

ما هي ألقاب منتخب الكويت؟