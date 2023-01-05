تعرف على الهداف التاريخي للمنتخب العراقي، ومن هو هداف كل مسابقة شارك فيها أسود الرافدين..

منتخب العراق يملك سمعة كبيرة على مستوى كرة القدم الآسيوية والعربية، ولطالما أنجب العراق العديد من المواهب التي لا ينساها التاريخ الكروي العربي.

"أسود الرافدين" حققوا العديد من الألقاب الهامة وبصم نجومهم على بطولات عديدة كان لها أثر بالغ في عشق العراقيين لكرة القدم.

وتميز منتخب العراق دائمًا، بامتلاكه كوكبة من النجوم في كل الخطوط، ومن أهم تلك الخطوط بطبيعة الحال هو خط الهجوم، الذي شهد العديد من الأسماء اللامعة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على الهداف التاريخي لمنتخب العراقي، وهداف كل مسابقة يشارك بها أسود الرافدين.

من هو الهداف التاريخي لمنتخب العراق في كأس الخليج؟

يمتلك المنتخب العراقي سجلًا مشرفًا في بطولة كأس الخليج العربي، ويتصدر قائمة هدافي أسود الرافدين في البطولة، النجم الأسبق حسين سعيد برصيد 17 هدفًا.

من هو الهداف التاريخي لمنتخب العراق في كأس آسيا؟

حقق المنتخب العراقي كأس آسيا للمرة الأولى والوحيدة في تاريخه بعام 2007 في خضم جيل تاريخي أسسه المدرب عدنان حمد وقاد أسود الرافدين للقب غالٍ.

ويتصدر قائمة هدافي منتخب العراق في كأس آسيا، النجم المخضرم يونس محمود برصيد 8 أهداف.

من هو الهداف التاريخي لمنتخب العراق في كأس العرب؟

يحمل المنتخب العراقي الرقم القياسي لعدد مرات التتويج ببطولة كأس العرب أو التي كان يطلق عليها سابقًا، البطولة العربية.

ويأتي هشام عطا في صدارة هدافي أسود الرافدين في البطولة برصيد 6 أهداف.

من هو الهداف التاريخي لمنتخب العراق في كأس العالم؟

يملك المنتخب العراقي مشاركة وحيدة في كأس العالم كانت في نسخة 1986 ولم يكن النجاح فيها حليف أسود الرافدين.

فقد خسر المنتخب العراقي مبارياته الثلاثة في البطولة، وسجل هدفًا وحيدًا جاء بتوقيع أحمد راضي.

من هو الهداف التاريخي للمنتخب العراقي؟

يتصدر حسين سعيد ترتيب هدافي المنتخب العراقي عبر التاريخ برصيد 78 هدفًا سجلهم في 137 مباراة، ويأتي خلفه الراحل أحمد راضي برصيد 62 هدفًا في 121 مباراة.