من هو الهداف التاريخي لبطولة كأس آسيا؟

بلال محمد
AFC Asian Cup TrophyGetty Images
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تعرف على سجل الهدافين التاريخيين لكأس آسيا...

دائمًا ما تشهد بطولة كأس آسيا، الكثير من الإثارة والتنافس بين نخبة المنتخبات في القارة الصفراء، والتي يكون دائمًا من الصعب التكهن بنتائج تلك المواجهات.

التنافس لا يكون بين المنتخبات فقط، بل يكون بين اللاعبين لتسجيل أكبر عدد من الأهداف، للمساهمة في قيادة منتخبات بلادهم للفوز باللقب.

ولكن كثيراً ما نتساءل من هو الهداف التاريخي للبطولة؟ كل هذا وأكثر سنتعرف عليه سوياً في هذا التقرير المُقدم لكم من موقع جول.

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من الهداف التاريخي لكأس آسيا؟

يتصدر الإيراني على دائي قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف، في بطولة كأس آسيا برصيد 14 هدفًا، ويأتي خلفه الكوري الجنوبي لي دونج جوك برصيد 10 أهداف.

المركزاللاعبعدد الأهداف
1علي دائي - إيران14
2لي دونج كوك - كوريا الجنوبية 10
=3ناوهيرو تاكاهارا - اليابان9
=3علي مبخوت - الإمارات9
=3المعز علي - قطر9
=6جاسم الهويدي - الكويت8
=6يونس محمود - العراق8
=8بهتاش فريبا - إيران7
=8حسين كلاني - إيران7
=8تشوي سون-هو - كوريا الجنوبية7
=8فيصل الدخيل - الكويت7

قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في نسخة واحدة من كأس آسيا:

المركزاللاعبعدد الأهدافالعام
1المعز علي - قطر92019
2علي دائي - إيران81996
=3بهتاش فريبا - إيران71980
=3تشوي سون-هو - كوريا الجنوبية71980
5إي دونج جك - كوريا الجنوبية62000
=6حسين كلاني - إيران51972
=6علي مبخوت - الإمارات52015
=6علاء حبيل - البحرين52004
=6علي كريمي - إيران52004

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