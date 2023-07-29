تعرف على الهداف التاريخي لبطولة كأس العرب للأندية...

تعد بطولة كأس العرب للأندية، واحدة من أمتع البطولات العربية، فيتنافس فيها العديد من الفرق القوية للحصول على اللقب الغالي ومعانقة المجد.

وانطلقت البطولة في نسختها الأولى وكانت في موسم 1981-82، وحينها حصل الشرطة العراقي على اللقب، بينما حصل الرجاء المغربي على لقب آخر نسخة.

ودائمًا ما تشهد البطولة العربية، مباريات مثيرة مليئة بالأهداف المميزة، والخالدة في أذهان عشاق كرة القدم العربية.

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وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على الهداف التاريخي لبطولة كأس العرب للأندية.

من هو الهداف التاريخي لبطولة كأس العرب للأندية عبر التاريخ؟

ينفرد النجم السعودي سامي الجابر، بصدارة هدافي بطولة كأس العرب للأندية عبر التاريخ برصيد 24 هدفًا ويأتي خلفه مواطنه طلال المشعل، بالتساوى مع التونسي هيكل قمامدية برصيد 16 هدفًا لكل لاعب.

جدول ترتيب هدافي كأس العرب للأندية عبر التاريخ:

المركز اللاعب عدد الأهداف 1 سامي الجابر 24 =2 طلال المشعل 16 =2 هيكل قمامدية 16 4 زبير السافي 14 5 عبد الحليم علي 13 =6 مصطفى بيضوضان 12 =6 سعد الحارثي 12 =6 حمزة إدريس 12 =9 عبد الملك زياية 10 =9 حسونة الشيخ 10 =9 عيسى المحياني 10 =9 محمود شلباية 10 =9 رومارينيو 10 =9 سيرجيو ريكاردو 10

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