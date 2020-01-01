من هو أليكسيس ساليمايكيرس؟ البلجيكي المغمور أحدث صفقات ميلان

تعرف على كل ما يخص أليكسيس ساليمايكيرس، الذي أصبح على وشك الانضمام إلى ميلان في الفترة المقبلة، ما هي الأندية التي لعب لها ولماذا ضمه ميلان؟

بات أليكسيس ساليمايكيرس، لاعب أندرلخت، قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى ميلان خلال الساعات المتبقية من سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، في آخر صفقات الروسونيري بهذه النافذة الشتوية.

يُعد ساليمايكيرس اسمًا مغمورًا للجميع، ولكن على الرغم من ذلك فإن كل المؤشرات تقول أنه سيكون بمثابة الإضافة لكتيبة ستيفانو بيولي في الفترة المقبلة، لا سيما وأن الفريق يُجابه أزمة حقيقية في صناعة اللعب وفي أمس الحاجة إلى لاعب من طينة الدولي البلجيكي.

من هو أليكسيس ساليمايكيرس؟ وما الذي جعل ميلان يُقدم على خطوة التعاقد معه؟ هل سيشكل إضافة بالفعل أم موهبة مهدرة جديدة؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا التقرير.

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من هو أليكسيس ساليمايكيرس؟

أليكسس ساليمايكيرس هو لاعب كرة قدم بلجيكي وُلد في السابع والعشرين من يونيو عام 1999، يبلغ من العمر 20 عامًا وينشط في فريق أندرلخت بالدوري البلجيكي، يجيد اللعب في كافة المراكز خلف المهاجم الصريح، سواءً كجناح أيمن أو أيسر، أو صانع ألعاب.

لا يمتلك ساليمايكيرس مسيرة طويلة في الملاعب، فهو أحد أبناء أكاديمية أندرلخت وظل يتنقل بين فرق الشباب في النادي حتى وصل إلى الفريق الأول مطلع عام 2018، ومنذ ذلك الحين صار رقعة أساسية فيه.

في الموسم الماضي شارك ساليمايكيرس في 34 مباراة بمختلف البطولات، وقام بصناعة ستة أهداف دون أن يُسجل أهدافًا، أما هذا الموسم، فقد شارك في 19 خلال النصف الأول فقط، وأحرز هدفين وصنع أربعة.

ولعل الهدف الأهم على الإطلاق كان هدفه في شباك ستاندرليج في سبتمبر الماضي، والذي منح صدارة ترتيب الدوري البلجيكي لأندرلخت وجعله يفوز بمباراة من قمم البطولة أيضًا، ليزداد لفته للأنظار من مختلف الأندية الأوروبية الكبيرة.

الأندية التي لعب لها أليكسس ساليمايكيرس:

الفريق الفترة المباريات عدد الأهداف التي سجلها أندرلخت 2015 - 2020 70 2

لماذا سيتعاقد ميلان مع أليكسيس ساليمايكيرس؟

الأزمة الهجومية واضحة في ميلان هذا الموسم، فكتيبة بيولي سجلت 22 هدفًا فقط خلال 20 مباراة، وبصفة عامة فأي متابع لمواجهات ميلان يُدرك جيدًا أن جزء كبير من العقم يتمثل في غياب الإبداع بمركز صناعة اللعب على وجه التحديد.

جناحات ميلان كلاسيكية وتفتقر إلى الإبداع بصورة لا توصف، وليس أدل على ذلك مما قاله بيولي نفسه بأن الفريق يُجابه فقر هجومي بسبب ضعف الإمكانيات والتحركات والأهم غياب المهارات.

هذه الصفات كلها نقيضها موجود في ساليمايكيرس، فصاحب الـ20 عامًا من اللقطات المنشورة له، يمتلك قدرة عالية على الإبداع والمراوغات اللازمة من جهة، ومن جهة أخرى فيتسم بالديناميكية من ناحية مركزه، وهو تمامًا ما يحتاجه ميلان في هذه الفترة.

ميلان قام بإعارة سوسو إلى إشبيلية، بالتالي هناك حاجة إلى دعم الجبهة اليُمنى الهجومية بآخر، وليس هناك أفضل من ساليمايكيرس، إضافة إلى تراجع دور كاستييخو بسبب تدني مستواه، مما يوفر حلًا جديدًا في الجبهة اليسرى وكذلك في مناطق صناعة اللعب.