رسمياً .. ميلان يعلن رحيل رودريجيز ويتفق مع بديله

سادس لاعب يخرج من قلعة ميلان خلال يناير الجاري

أعلن نادي ميلان، رحيل لاعبه ريكاردو رودريجيز، إلى ايندهوفن الهولندي، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي.

ونشر النادي الإيطالي، مساء اليوم بياناً عبر موقع الرسمي، أعلن فيه رحيل اللاعب دون الكشف عن أي تفاصيل مالية.

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وتمنت إدارة ميلان التوفيق لرودريجيز، خلال ما تبقى من الموسم.

وانضم الظهير السويسري إلى صفوف الروسونيري، في 2017 قادماً من فولفسبورج الألماني مقابل 15 مليون يورو.

ومنذ انضمامه لعب صاحب الـ 27 عاماً مع ميلان 93 مباراة في مختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل أربعة أهداف وصناعة خمسة آخرين.

وتراجعت مشاركات ريكاردو مع ميلان في الفترة الأخيرة، بعد تألق الظهير ثيو هيرنانديز، مما جعله حبيس مقاعد دكة البدلاء وطلب الرحيل من الفريق.

وأصبح رودريجيز، سادس لاعب يرحل من ميلان خلال فترة الانتقالات الحالية.

وفي سياق متصل، أكدت شبكة سكاي سبورت، أن ميلان اتفق مع أنطوني روبينسون للتعاقد معه كبديل للظهير السويسري خلال الساعات القادمة.

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ووفقاً لسكاي، فإن اللاعب سيتفق مع ميلان على الشروط الشخصية، ويخضع للفحص الطبي يوم الجمعة.