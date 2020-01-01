من هم المعلقون المتواجدون في فيفا 20؟ وما هي لغات التعليق المتاحة؟

لدى FIFA 20 فريق تعليق منفصل لمباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى، وإليك ما تحتاج إلى معرفته عن المعلقين المتواجدين في اللعبة

تحتوي FIFA 20 على مجموعة من الميزات الجديدة تمامًا وأنماط اللعب والإضافات الجديدة والمثيرة لتتميز بها عن .

ما يجعل اللعب حقًا غنيًا، على الرغم من ذلك، التعليق داخل اللعبة يجعل التجربة تبدو حقيقية قدر الإمكان.

جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن هوية المعلقين في فيفا 20 والمزيد.

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من هم معلقو FIFA 20؟

سيكون المعلقون في دوري أبطال أوروبا هذا العام في FIFA 20 هم لي ديكسون و ديريك راي، اللذين يعيدان أداء أدوارهما من FIFA 19.

سيؤدون واجبات التعليق على نخبة البطولات الأوروبية بالإضافة إلى الدوري الأوروبي، بينما يبقى مارتن تايلر وألان سميث كأصوات مألوفة لوضع اللعب العادي في اللغة الإنجليزية.

عندما تم التأكيد ديكسون و راي كمعلقين منفصلين لدوري أبطال أوروبا لفيفا 19، قال المنتج التنفيذي للعبة آرون ماكهاردي أن مشاركتهما تمت لتعزيز الشعور الفريد بوضع المنافسة الجديد تمامًا.

وقال مكاردي لـ FourFourTwo "نريد أن يشعر اللاعبون بأنهم أمام ووسط التجربة في دوري أبطال أوروبا".

سوف يظهروا في جميع التجارب الخاصة بنا ستبدو مختلفة تمامًا عن مباراة FIFA العادية.

وأضاف: "نحن نوفر أجواء فريدة تبدو وتشعر وكأنها حقيقية: حزم التراكب، وكرات المباريات، وشارات دوري أبطال أوروبا، والطريق الذي تمشي فيه، والعلامة التجارية حول الاستاد. الواقعية مهمة للغاية عند إحضار هذه البطولات الشهيرة إلى الحياة."

ما هي لغات التعليق المتوفرة في FIFA 20؟

يمكن لعب FIFA 20 باللغات التالية، مع توفير تعليقات خاصة بكل منطقة: الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية (ES)، الإسبانية (MX)، البرتغالية، العربية، اليابانية، الصينية (المبسطة)، الصينية (التقليدية)، الهولندية، النرويجية، البولندية والسويدية والروسية والدنماركية والتشيكية.

بالنسبة للنسخة الهولندية من فيفا 20، سيقدم جيروين جريتير وسيرد دي فوس تعليقًا، خلفًا ليوري مولدر وإيفرت تين نابيل.

يكون المقدم جوستافو فيلاني إضافة جديدة للنسخة البرازيلية من اللعبة، سينضم إلى فريق التعليق المنتظم من تياغو ليفرت وكايو ريبيرو

من هم المذيعون في فولتا؟

بالنسبة لفولتا، أعلنت شركة الكترونيك آرتس أيضًا أن "نروبز" من قناة مشجعي آرسنال سيكون مذيع the London City cage.

في إعلان Volta، يمكن سماع تروبز وهو يصرخ ، "يا أيامي، فام!" كرد فعل على لعبة مهارية."

مع وجود العديد مثل فولتا حول العالم، من المتوقع أن يمثل معلقون مختلفون البيئات الثقافية المتنوعة التي توفر خلفيات واسعة النطاق للعبة.