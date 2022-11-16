من هم لاعبو برشلونة المشاركين في كأس العالم 2022؟

تعرف على عدد لاعبي برشلونة المشاركين في كأس العالم قطر 2022...

بدأ العد التنازلي لانطلاق كأس العالم قطر 2022، ويزداد الحماس يومًا بعد يوم لانطلاق البطولة الكروية الأقوى، وتتجه معها الأنظار لمتابعة كافة المنتخبات والحصول على جرعة كبيرة من الإثارة والتشويق.

وعلى الصعيد المحلي، يفتخر كل فريق بوجود أكبر عدد من لاعبيه الذين يشاركون في المحفل العالمي وتمثيل منتخباتهم الوطنية.

ومن بين تلك الفرق، هو نادي برشلونة الذي يمتلك 16 لاعبًا يشاركون في المونديال، مع منتخبات مختلفة، وهو الرقم الأكبر في تاريخ النادي.

وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على لاعبي برشلونة المشاركين في كأس العالم 2022.

من هم لاعبو برشلونة المشاركين في كأس العالم 2022؟

يشارك 16 لاعبًا من برشلونة في كأس العالم مع ثمانية منتخبات مختلفة، وهم جول كوندي، وعثمان ديمبيلي مع منتخب فرنسا، وفرينكي دي يونج، وممفيس ديباي مع منتخب هولندا.

ومن منتخب إسبانيا سيشارك سبعة لاعبين من الفريق الكتالوني وهم، إريك جارسيا، جوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس، جافي، بيدري، أنسو فاتي، بالإضافة إلى فيران توريس.

بينما سيمثل كريستيان كريستينسن منتخب الدنمارك، ورافينيا سيرتدي قميص البرازيل في المونديال، كذلك سيتواجد رونالد أراخو مع أوروجواي، وتير شتيجن مع ألمانيا، وسيقود روبرت ليفاندوفسكي هجوم منتخب بولندا.

وفي دور المجموعات من البطولة، سيواجه بعض من لاعبي برشلونة زملائهم، في مباراتين، الأولى تجمع بين فرنسا والدنمارك، ثم قمة البطولة بين إسبانيا وألمانيا.