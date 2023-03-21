من هم ضيوف برنامج رامز جلال في رمضان؟ وهل يظهر كريستيانو رونالدو؟

تعرف على ضيوف برنامج رامز جلال في شهر رمضان 2023 وهل يظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؟

يعود برنامج مقالب رامز جلال من جديد للظهور في شهر رمضان كواحد من أهم التقاليد الإعلامية في السنوات الأخيرة.

هذه المرة يأتي البرنامج الخاص بمقالب رامز جلال في عنوان "رامز نيفر إند" والذي يتعرض فيه الضيوف لأكثر من مقلب وفقا لما ظهر في البرومو الدعائي ولما تم ذكره لوسائل الإعلام.

وكالعادة يستضيف رامز جلال لفيفًا من النجوم العرب سواء في عالم الفن أو الرياضة أو مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي.

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هذا العام المفاجأة التي يتحدث عنها الكثيرون هي إمكانية استضافة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، خصوصًا مع تصوير البرنامج في المملكة العربية السعودية.

في السطور التالية نتعرف على أبرز ضيوف رامز جلال في رمضان 2023 من الرياضيين وما إذا كان سيستضيف كريستيانو رونالدو حقا أم لا؟.

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من هم ضيوف رامز جلال في رمضان ؟

العديد من النجوم يستضيفهم رامز جلال في رمضان 2023 وفقًا لما تم تأكيده بالبرومو الدعائي وما تسرب إلى وسائل الإعلام، أبرز الرياضيين من بينهم كل من:-

محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي المصري.

أحمد عبد القادر لاعب الأهلي المصري.

مصطفى يونس نجم الأهلي السابق.

رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق.

إمام عاشور لاعب ميتييلاند الدنماركي ومنتخب مصر.

أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك المصري.

إبراهيم نور الدين الحكم الدولي المصري.

هل يظهر كريستيانو رونالدو في برنامج رامز جلال في رمضان ؟

تطرقت العديد من التقارير إلى إمكانية ظهور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع رامز جلال في برنامج المقالب الخاص به، ولكن إلى الآن لا يوجد أي تأكيدات رسمية حول الأمر.

في بعض الأحيان يتم إخفاء هوية بعض الضيوف حتى لا يتم تسريب حدث من هذا النوع، وهل هناك من هو أهم من كريستيانو رونالدو في عالم كرة القدم من الناحية الدعائية؟.

الآراء التي تقول إن رونالدو يستحيل ظهوره في البرنامج هو أنه يمكث في الرياض مع فريقه النصر، بينما يتم تصوير البرنامج في مدينة جدة.

بينما من الممكن أن تبقى بعض الحلقات ليتم تصويرها خلال شهر رمضان، وهذا هو ما يستند إليه من يرجحون ظهوره، إلى جانب وجوده بالأساس في المملكة العربية السعودية.

ما حقيقة ظهور كريستيانو رونالدو في برنامج مقالب رامز جلال الجديد 2023؟

متى موعد برنامج رامز جلال في رمضان ؟

يبدأ عرض حلقات برنامج رامز جلال كل عام بعد أذان المغرب بحوالي 5 دقائق، وبذلك من المتوقع أن ينطلق البرنامج في تمام الساعة 18:15 بتوقيت مصر، 19:15 بتوقيت السعودية.

وعلى حسب تحرك الأذان وتأخر توقيته خلال الشهر فستتأخر حلقة برنامج رامز نيفر إند بنفس الوتيرة، ومن المتوقع أن يصل إلى الساعة 18:40 بتوقيت مصر، 19:40 بتوقيت السعودية بنهاية الشهر الفضيل.

ما هي القنوات الناقلة لبرنامج رامز نيفر إند؟ وكيف تشاهده عبر الإنترنت؟

سيتم عرض برنامج "رامز نيفر إند" عبر شبكة قنوات "إم بي سي" وبالتحديد على قناتي "إم بي سي 1" و"إم بي سي مصر".

ويمكنك أن تشاهد البرنامج عبر الإنترنت عن طريق منصة شاهد.

البرنامج الموعد القنوات الناقلة المشاهدة عبر الإنترنت رامز نيفر إند يوميًا في رمضان

18:15 مصر، 19:15 السعودية MBC 1 - MBC مصر شاهد

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