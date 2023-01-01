من نهائي كأس العالم إلى الدوري المصري .. مارتشينياك حكمًا للقاء الأهلي وبيراميدز

حكم نهائي كأس العالم يقود مباراة الأهلي وبيراميدز

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن إسناد مهمة تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري المصري الممتاز، إلى الحكم البولندي شيمون مارتشينياك.

وكان مارتشينياك قد تولى إدارة تحكيم مباراة فرنسا والأرجنتين في نهائي كأس العالم قطر 2022، والذي انتصر فيه التانجو بركلات الترجيح.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم "فيفا" تغريدة، يعلن خلالها عن إسناد تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز لمارتشينياك، على أن يساعده مواطنيه رادوسلاف سييكا وآدم ميشال كوبسيك.

والحكم الرابع في المباراة سيكون محمد معروف، على أن يتولى تقنية الـ"VAR" البولندي توماس موسيال ويساعده مواطنه توماس ماكنياك.

ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على استاد القاهرة الدولي، بالجولة 11 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.