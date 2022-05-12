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برشلونة

من كارثة بايرن ميونخ إلى الحقبة الجديدة .. مسلسل جديد يوثق تحول برشلونة!

علي رفعت
8:57 م غرينتش+2 5‏/12‏/2022
FC Barcelona A New Era documentary
النادي الكتالوني يستعرض عامين من التغيير عبر فيلمًا وثائقيًا.

أعلن نادي برشلونة عن مسلسلًا وثائقيًا جديدًا للفترة التي تلت خسارة النادي من بايرن ميونخ بثمانية أهداف قبل عامين إلى الوقت الحالي.

جاء هذا في بيان أصدره النادي ليعلن خلاله عن المسلسل الذي من المنتظر أن يعرض نهاية شهر ديسمبر الجاري عبر منصة "أمازون".

وأوضح البيان أن المسلسل سيتكون من خمس حلقات، ومدة كل حلقة فيهم حوالي 30 دقيقة، وقام النادي بإصدار إعلانًا طوله دقيقة له أظهر ليونيل ميسي ورونالد كومان وتشافي هيرنانديز وغيرهم.

المسلسل تبدأ أحداثه بالتحديد من بعد الخسارة التاريخة بثمانية أهداف مقابل هدفين أمام بايرن ميونخ في لشبونة قبل عامين، وينتهي بوصول الصفقات الكبيرة في الصيف الماضي وبالتحديد روبرت ليفاندوفسكي.

جدير بالذكر أن النادي الكتالوني يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني في الوقت الحالي بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

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