من زيدان إلى ميسي: من السخيف أنني لم ألعب معك!

الفرنسي زين الدين زيدان يقدر ميسي كثيرًا..

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي وجهًا لوجه من على كرسي برنامج "أليسيليستي توك" المختص بالكرة الأرجنتينية.

وقال زيدان لميسي: "نحن هنا مع بعض السحر.. نحن الاثنان رقم 10" مضيفًا: "من السخيف أننا لم نتشارك الملعب سويًا".

وأردف: "لكن من حسن الحظ أنه حان دوري الآن لأمرر الكرة لك" وقام بتمرير كرة إلى ميسي الذي استقبلها بينما هما جالسان على الكرسي.

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ويحمل زيدان احترامًا كبيرًا لميسي، ولطالما عبر عن تقديره له قائلًا إنه من بين أفضل اللاعبين في تاريخ اللعبة.

كذلك يتشارك ميسي مع زيدان في نفس الاحترام، ويعتبر اللاعب الفرنسي واحدًا من بين الأعظم على الإطلاق.