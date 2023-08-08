من جذور عراقية .. برشلونة يُحصن صفقته الجديدة بشرط جزائي خيالي

علي سمير
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موهبة جديدة تنضم للنادي الكتالوني

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم، الثلاثاء، عن التعاقد مع الموهبة الألمانية نوح درويش من فرايبورج حتى يونيو 2026.

برشلونة راقب صاحب الـ16 سنة لفترة قبل الانقضاض من أجل الحصول على خدماته بعد ارتباطه بالعديد من الأندية الكبرى على مدار الأشهر الماضية.

ووفقًا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن برشلونة دفع 2.5 مليون يورو بشكل مبدئي، مع إمكانية وصول هذا الرقم إلى 5 ملايين في حالة تحقق الإضافات المستقبلية.

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ومن أجل الحفاظ على خدمات اللاعب صاحب الأصول العراقية بأقوى صورة ممكنة، وضع برشلونة شرطًا جزائيًا في عقد النجم الشاب بقيمة 1 مليار يورو.

تعرف على المزيد عن صفقة برشلونة الجديدة

يذكر أن درويش، المولود في ألمانيا في سبتمبر 2006، لوالد فرنسي ووالدة عراقية، تمكن من قيادة منتخب ألمانيا تحت 17 عامًا إلى تحقيق لقب بطولة أوروبا، وسط إشادة واسعة بمستواه.

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