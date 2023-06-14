من جديد .. رئيس فرنسا يتدخل لتحديد مستقبل كيليان مبابي!

الرئيس الفرنسي قرر التدخل مرة أخرى في محاولة لتقرير مصير مبابي..

تمامًا مثلما حدث الصيف الماضي، يبدو أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد يتدخل ويلعب دورًا محوريًا في مستقبل كيليان مبابي ويقنعه بالاستمرار رفقة نادي باريس سان جيرمان.

الأيام القليلة الماضية شهدت فصلًا جديدًا في مستقبل مبابي، بعدما أرسل اللاعب خطابًا رسميًا إلى باريس سان جيرمان يؤكد خلاله أنه لا ينوي تفعيل بند تمديد عقده الحالي حتى صيف 2025، مما يعني أن النادي الفرنسي قد يضطر إلى بيعه خلال الصيف الحالي حتى لا يخسره مجانًا في نهاية الموسم المقبل.

ماكرون رد بإيجاز على فرضية رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان، مؤكدًا أنه سيحاول إقناع المهاجم مرة أخرى بالبقاء في فرنسا.

الرئيس الفرنسي علق على مستقبل مبابي بعد سؤال من أحد مشجعي باريس سان جيرمان خلال تواجده في افتتاح مؤتمر تقني للشركات الناشئة في فرنسا.

وقال ماكرون في التصريح الذي نقلته محطة "RMC" الإذاعية الفرنسية: "ليس لدي أي معرفة بوضع مبابي الحالي، لكنني سأحاول أن أدفعه إلى البقاء في فرنسا".

بالطبع لم يلتزم ماكرون بالأسلوب الذي سيتبعه لفعل ذلك، لكن رده يؤكد أهمية قضية مبابي لكرة القدم والرياضة الفرنسية.