من جديد.. برشلونة يرفض ربع مليار يورو من أجل لامين يامال!

جوهرة برشلونة ليس للبيع..

بعمر 16 عامًا فقط، يثبت لامين يامال نفسه في بطولة أمم أوروبا باعتباره نجمًا واعدًا في كرة القدم الأوروبية، ويستمر كلاعب أساسي في المنتخب الإسباني، وذلك تماشيًا مع كل ما أظهره من خلال إكمال موسمه الأول كلاعب أساسي في الموسم الأول له مع فريق برشلونة.

باريس سان جيرمان يبدو أكثر المتربصين بلامين يامال، مؤخرًا كان جوان لابورتا قد رفض عرضًا بقيمة 200 مليون يورو من أجل يامال.

وخلال الأيام الماضية، توصل نادي البلوجرانا بالفعل إلى أن باريس سان جيرمان سيكون على استعداد لدفع 250 مليون يورو لمحاولة التعاقد مع لامين يامال، وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو".

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بالنسبة لبرشلونة، لا يوجد مجال للتفاوض: لامين يامال ليس للبيع تحت أي ظرف من الظروف، برشلونة لا ينوي التفريط. فيأهم نجوم المستقبل.

كما يريد برشلونة ضمان تحصين يامال ببند المليار يورو كشرط جزائي لتصعيب دفعها كما حدث من قبل من باريس سان جيرمان نفسه في حالة نيمار.