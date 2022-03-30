من جديد .. العويس يتسبب في فتح النار على الدعيع

لا وفاق بين الجمهور ومحمد الدعيع؛ حارس مرمى الهلال والمنتخب السعودي الأسبق، خلال هذه الفترة، إذ يخرج من مشكلة، يدخل في أخرى، ويتعرض لهجوم شديد.

"نوال" سبب المشكلة الأولى:

الهجوم الأول خلال هذه الفترة تم قبل أيام، بعدما قام الحارس الأسبق بنشر فيديو له رفقة المطربة الكويتية نوال، على هامش إحيائها لحفل بموسم الرياض.

الأخطبوط ظهر في الفيديو محتضنًا نوال، وهو ما أغضب الجمهور السعودي بمختلف انتماءاته، كونه خالف الأعراف. (طالع التفاصيل)

بعدها ظهر الدعيع وأكد أنه تجمعه علاقة صداقة وأخوة بالكويتية، مستغربًا حالة الهجوم عليه، ومؤكدًا أنه جل من لا يخطئ.

ما دخل العويس في الهجوم على الدعيع؟

محمد العويس؛ حارس مرمى الهلال، شارك أساسيًا بالأمس في مواجهة السعودية أمام أستراليا، بالجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وفي النصف ساعة الأولى من المباراة، استقبلت شباك العويس هدفًا، لكن تم إلغائه بعد ذلك، وفاز الأخضر باللقاء بهدف نظيف.

لكن قبل إلغاء الهدف، تعاطف الدعيع مع موقف الحارس، فكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قلبي مع العويس".

قلبي مع العويس 🙏 — محمد الدعيع (@MohammedAlDeaye) March 29, 2022

يبدو الدعيع أنه لم يخطئ، لكن في نظر جمهور الأهلي؛ فريق العويس السابق، لا يدعم المنتخب، بل يدعم الهلال فقط، وامتلأت التعليقات أسفل التغريدة بهجوم شديد على الأخطبوط.

قناعة جمهور الأهلي تأتي من وراء ما حدث قبل خمسة أشهر..

ماذا حدث قبل خمسة أشهر؟

نعود لـ12 أكتوبر 2021، حيث مواجهة السعودية أمام الصين، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

وقتها كان العويس لا يزال لاعبًا في الأهلي وشارك أساسيًا في مواجهة الصين، لكنه أصيب في الدقيقة 65 من المباراة، ولم يتمكن من مواصلة اللعب، وخرج باكيًا متأثرًا بإصابته.

وفي الوقت الذي تعاطف معه الجميع، كونه الحارس الأساسي للأخضر، لكن الدعيع تجاهل إصابة العويس، ووجه رسالة داعمة للحارس البديل فواز القرني، وهنا صب الجمهور جم غضبه على الدعيع، لتجاهله الأول كونه حارس الراقي. (طالع التفاصيل)

السعودية في المونديال للمرة السادسة:

المنتخب السعودي نجح في حسم تأهله لكأس العالم 2022 كأول مجموعته، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة على اليابان؛ صاحبة الوصافة.

هذه المشاركة هي السادسة في تاريخ الأخضر بالحدث العالمي، إذ كانت آخر مشاركة في نسخة روسيا 2018، والتي ودعتها السعودية من الدور الأول.

ومن المقرر أن تُجرى قرعة كأس العالم، بعد غدٍ الجمعة، في العاصمة القطرية "الدوحة"، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الرياض.

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