من بينهم أشرف حكيمي .. التحقيق مع نجوم باريس سان جيرمان بسبب هتافات جنسية

رابطة الدوري الفرنسي تستدعي رباعي باريس سان جيرمان للتحقيق في الهتافات المعادية لنادي مارسيليا..

قررت رابطة الدوري الفرنسي فحص الهتافات التي قام بها مجموعة من نجوم نادي باريس سان جيرمان بعد فوز الفريق الثمين على مارسيليا في قمة الجولة السادسة لمنافسات "ليج 1"، والتي أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء".

باريس سان جيرمان حقق الفوز على مارسيليا برباعية نظيفة، ليتوجه لاعبو بطل الدوري الفرنسي كالعادة إلى جماهير "حديقة الأمراء"، للاحتفال بالفوز مع الأولتراس، موجهين إهانات ضد مرسيليا، بالإضافة إلى هتافات معادية للمثليين خلال المباراة.

لجنة الانضباط في الدوري الفرنسي أعلنت يوم الأربعاء أنها قامت باستدعاء راندال كولو مواني، وعثمان ديمبيلي، وأشرف حكيمي، ولايفين كورزاوا لتقديم تفسيرات لما حدث في المدرجات والإهانات التي وجهت إلى مرسيليا.

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ومن المقرر أن يمثل رباعي باريس سان جيرمان للتحقيق بعد يوم واحد من المباراة ضد نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا، لشرح روايتهم من الأحداث ومحاولة تجنب عقوبة محتملة من قبل اللجنة التأديبية للدوري الفرنسي.

ويواجه رباعي باريس سان جيرمان خطر الإيقاف لمباراة واحدة، وذلك بالنظر إلى حالات سابقة حدثت في الدوري الفرنسي، قضية تاي تايو لاعب مارسيليا السابق الذي قام في عام 2011 بعد فوز فريقه على مونبلييه، بتوجيه هتافات عدائية ضد باريس سان جيرمان وعاقبته رابطة الدوري الفرنسي بالإيقاف لمباراة واحدة.

وبالإضافة إلى الإهانات التي تم توجيهها إلى مارسيليا، ستقوم اللجنة التأديبية في الدوري الفرنسي أيضًا بتحليل الهتافات المعادية للمثليين التي حدثت في "حديقة الأمراء" خلال الكلاسيكو ضد مرسيليا.