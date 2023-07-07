من أكثر اللاعبين هبوطًا في القيمة السوقية موسم 2022-2023؟

تعرف على أكثر اللاعبين هبوطًا في القيمة السوقية لموسم 2022-23...

شهدت الفترة الماضية، تراجعًا كبيرًا في القيمة السوقية، للعديد من اللاعبين، خاصة من لم ينجحوا مع فرقهم في المسابقات المحلية ومن قبلها في البطولات الدولية مع منتخبات بلادهم.

وتراجع مستوى عدد كبير من اللاعبين في الموسم الماضي، خاصة من كانت معقودة عليهم الكثير من الآمال للتألق مع فرقهم والنجاح معهم في الموسم.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على أكبر تراجع في القيمة السوقية للاعبين، في موسم 2022-23؟

من صاحب أكبر هبوط في القيمة السوقية للاعبين في موسم 2022-23؟

مهاجم بايرن ميونخ ساديو ماني هو أكثر اللاعبين تراجعًا في القيمة السوقية في الموسم الماضي، إذ تراجعت قيمته بمقدار 25 مليون يورو كاملة، ومعه.