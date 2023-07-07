من أكثر اللاعبين ارتفاعًا في القيمة السوقية موسم 2022-2023؟

بلال محمد
Kvaratskhelia Osimhen Sassuolo NapoliGetty Images
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تعرف على أكثر اللاعبين ارتفاعًا في القيمة السوقية لموسم 2022-23...

شهدت الفترة الماضية، ارتفاعًا كبيرًا في القيمة السوقية، للعديد من اللاعبين، خاصة من تألقوا مع فرقهم في المسابقات المحلية ومن قبلها في البطولات الدولية مع منتخبات بلادهم.

وتألق العديد من اللاعبين في الموسم المنصرم، وقادوا فرقهم إلى منصات التتويج، وقدموا مستويات فردية مميزة جعلتهم نجومًا في الدوريات المختلفة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على أكبر زيادة في القيمة السوقية للاعبين، في موسم 2022-23؟

من صاحب أكبر زيادة في القيمة السوقية للاعبين في موسم 2022-23؟

النجم الجورجي خفيتشا كافاراتسخيليا الذي يقدم مستويات مبهرة مع نابولي الإيطالي، وقاد فريقه لتحقيق لقب الدوري بعد سنوات طويلة من الغياب، هو أكثر اللاعبين ارتفاعًا في القيمة السوقية حول العالم، بعد أن وصلت قيمته السوقية حاليًا إلى 85 مليون يورو، وزادت 70 مليون في موسم واحد.

في الجدول التالي نستعرض أكثر اللاعبين زيادة في القيمة السوقية خلال 2023.

اللاعبالفريقالقيمة الحاليةالزيادة
خفيتشا كافاراتسخيليانابولي85 مليون يورو70 مليون يورو
مويسيس كايسيدوبرايتون75 مليون يورو69 مليون يورو
إنزو فيرنانديزتشيلسي80 مليون يورو65 مليون يورو
كولو موانيفرانكفورت80 مليون يورو64 مليون يورو
بوكايو ساكاآرسنال120 مليون يورو55 مليون يورو
فيكتور أوسيميننابولي

120 مليون يورو

55 مليون يورو
فينيسيوس جونيورريال مدريد150 مليون يورو50 مليون يورو
ماك أليسترليفربول65 مليون يورو49 مليون يورو
أليخاندرو بالديبرشلونة50 مليون يورو46 مليون يورو
مين جاي كيمنابولي60 مليون يورو46 مليون يورو