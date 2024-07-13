من أجل نجوم العالمي .. صراع تلفزيوني على وديات النصر في معسكر البرتغال

من سيفوز بحقوق وديات النصر؟

بدأ نادي النصر معسكره في البرتغال منذ يوم الإثنين الماضي، حيث سيشهد هذا المعسكر إقامة 6 مباريات ودية، استعدادًا للموسم القادم 2024-25.

وسيبدأ النصر مبارياته الودية مساء غدٍ الأحد، حينما يواجه فريق لوليتانو البرتغالي، حيث ستكون المباراة مغلقة وغير مذاعة، ثم سيلعب بعد يومين ضد مارتيمو يوم 19 يوليو الجاري، وبعدها ضد فارينزي يوم 20، ثم مواجهة سبورتيمونينسي، والمواجهة الكبرى ضد بورتو يوم 28 يوليو الجاري، وآخر المواجهات ستكون ضد لوستانو يوم 30 يوليو.

وكشف الإعلامي عبد العزيز العصيمي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن هناك صراع بين قنوات ومنصات كثيرة ترغب بالنقل وامتلاك حقوق وديات نادي النصر.

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وجاء نص تغريدة العصيمي كالآتي: "قنوات ومنصات كثيرة ترغب بالنقل وامتلاك الحقوق في منطقة الشرق الأوسط لوديات مباريات نادي النصر الـ3 غير المغلقة".وتابع عبد العزيز كاشفًا عن أسماء القنوات التي تُريد الحصول على حقوق وديات النصر، حيث جاءت كالآتي: "قنوات ssc وقنوات أبو ظبي الرياضية، تطبيق st