من أجل ميسي؟ اجتماع بين رئيس الهلال والخليفي بحضور آل الشيخ

هل نرى ميسي في الهلال الموسم القادم؟

Shahid

شهدت أجواء استقبال فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في العاصمة السعودية الرياض، عقد اجتماع ثلاثي بين تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، وفهد بن نافل رئيس نادي الهلال وناصر الخليفي رئيس الفريق الباريسي.

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وشهدت الفترة الماضية، انتشار العديد من الأخبار التي تؤكد على أن نادي الهلال، يرغب في التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من أجل تدعيم صفوفه.

ورصدت كاميرا قناة "الإخبارية" السعودية، اجتماع الثلاثي بين آل الشيخ وبن نافل والخليفي، وهناك حديث ودي يجمع الثلاثي، قد يكون بشأن التعاقد مع ميسي.

ويسعى نادي الهلال للتعاقد مع ميسي، بعدما نجح النصر في ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، حيث يسعى الهلال إقناعه بعدم تجديد عقده والانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم القادم.

Shahid