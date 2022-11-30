من أجل صديقه .. راشفورد يكشف سر احتفاله أمام ويلز!

ما السر وراء احتفاله، راشفورد يجيب!

ساهم ماركوس راشفورد في انتصار إنجلترا على ويلز بثلاثية دون رد، ليضمن منتخب الأسود الثلاثة صدارة المجموعة، والتأهل إلى دور ال16.

راشفورد أثار الجدل بسبب إشارته إلى السماء بعد هدفه ضد ويلز، وكشف مهاجم إنجلترا عن سر احتفاله بعد تسجيل الهدف الأول في المباراة حيث قام بالاحتفال راكعًا على ركبتيه وأشار إلى السماء محتفلًا بالهدف على غير عادته في الاحتفال عند التسجيل.

بعد المباراة كشف اللاعب الإنجليزي عن السبب وراء احتفاله، حيث خصص هدفه لصديقه الذي توفى قبل أيام قليلة من المباراة.

وقال مهاجم إنجلترا للصحفيين بعد المباراة: "لقد فقدت أحد أصدقائي قبل يومين بعد أن خاض معركة طويلة مع السرطان".

وأتم: "أنا سعيد لأنني سجلت لصالحه، لقد كان مؤيدًا كبيرًا وصديقًا جيدًا لي، كان شخصًا مُهمًا في حياتي".