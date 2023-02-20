من أجل ريال مدريد؟ وكيل دوشان فلاهوفيتش أوقف انتقاله إلى إنجلترا!

يوفنتوس كان يحاول بيع فلاهوفيتش في الانتقالات الشتوية قبل أن يوقف وكيله الصفقة..

يتردد اسم الصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي بقوة في الآونة الأخيرة داخل أروقة نادي ريال مدريد الإسباني، حيث يفكر النادي الملكي في خيار ضمه إلى صفوفه في الصيف المقبل.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن المشاكل الاقتصادية التي يعيشها يوفنتوس، والعقوبات الأخيرة التي تعرض لها في الدوري الإيطالي تدفع إدارة "السيدة العجوز" إلى بيع فلاهوفيتش.

الصحيفة الإسبانية أكدت أن يوفنتوس تفاوض مع فريق كبير في الدوري الإنجليزي على بيع فلاهوفيتش خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، ويُفترض أنه مانشستر يونايتد.

المبلغ الذي كان يطلبه يوفنتوس كان في نطاق يتراوح بين 100 إلى 120 مليون يورو، وعندما كانت المفاوضات على وشك الانتهاء وإتمام الصفقة، أوقف وكيل فلاهوفيتش كل شيء.

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد منتبه تمامًا لوضع فلاهوفيتش، ويعرف أن هناك فرصة سانحة للتعاقد معه، خاصة وأنه يعد أحد أبرز المهاجمين الواعدين في كرة القدم الأوروبية.

وما تتم مناقشته الآن في مكاتب إدارة ريال مدريد، هو كيفية إدارة المرحلة الانتقالية عند رحيل الفرنسي كريم بنزيما وحتى التعاقد مع لاعب كبير في خط الهجوم، حيث يعد الخيار المثالي في هذه الحالة إما إرلينج هالاند أو كيليان مبابي، وهي العمليات المعقدة للغاية بالفعل.

خطط ريال مدريد ستعتمد في المقام الأول على الطريقة التي ينهي بها بنزيما الموسم الحالي، وهناك خياران فقط، إما الصبر حتى صيف 2024 قبل التحرك نحو المهاجم النجم خاصة مع انتظار وصول البرازيلي إندريك، أو التعاقد مع مهاجم مضمون مثل فلاهوفيتش، بغض النظر عما إذا كان مبابي أو هالاند في وقت لاحق مع الفريق الملكي.