من أجل ذهبية المونديال .. السعودية تُهدي الاتحاد المليارات ونجوم العالم

يستعد فريق نادي الاتحاد للمشاركة في كأس العالم للأندية 2023 الذي سيقام في المملكة ديسمبر المقبل، وذلك بصفته بطلًا لدوري روشن السعودي 2022-23.
وبدأ الاتحاد الاستعداد لكأس العالم للأندية، بالتعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، واقترابه من حسم التعاقد مع مواطنه نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي.
وقال الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي": "شركة روشن ستكون راعية لنادي الاتحاد في كأس العالم للأندية، ولن يحق لها بعد ذلك رعاية أي فريق بالدوري لأنها الراعي الرسمي له".
وأضاف: "الاتحاد سيضم 4 لاعبين أجانب مميزين، بما فيهم كريم بنزيما ونجولو كانتي، ضمن استراتيجية الدولة، ونادي الهلال وضع الأندية في حرج بعد الذي قدمه في كأس العالم بتحقيقه الميدالية الفضية".
واختتم الرشيدي تصريحاته قائلًا: "استراتيجية الدولة الآن هي دعم الاتحاد من أجل الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية على أقل تقدير، وسيكون هناك شراكات جديدة للعميد خلال الفترة المقبلة، لتضخ الملايين في خزينته".
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- استحق ما فعله معه البليهي وسيفشل .. ردود أفعال رفض ليونيل ميسي للهلال
- جول 11 | سيطرة اتحادية وصدمة لتاليسكا ورونالدو .. تصويت الجمهور للتشكيل الأفضل
- مقابلة رونالدو وأزمة بيكيه مع شاكيرا .. أغرب لحظات موسم 2022-23
- دجيكو وجوندوان وليفاندوفسكي.. نجوم فوق الثلاثين صنعوا ربيع فرقهم الموسم المنصرم
- ما هو راتب ليونيل ميسي في إنتر ميامي؟ وما تفاصيل العقد؟