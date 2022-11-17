من أجل حفلات الشواء .. ميسي ورفاقه يسكنون بفندق طلبة في قطر!

المنتخب الأرجنتيني يرفض السكن بالفنادق الفاخرة

قرر ليونيل ميسي مهاجم المنتخب الأرجنتيني وباقي نجوم الفريق، بالتضحية بحياة الرفاهية عن طريق السكن بأماكن للطلاب في كأس العالم.

منتخب التانجو وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ورفض التوجه إلى أفخم الفنادق مثلما فعلت باقي منتخبات البطولة.

الأرجنتينيون توجهوا فورًا إلى أماكن إقامة تعتبر هي الأكثر تواضعًا في قاعات الطلاب بجامعة قطر، مثلما أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التي أشارت إلى أن السبب وراء ذلك هو رغبة نجوم الفريق في الحصول على مساحة كافية للتمتع بحفلات الشواء.

ولذلك تم بناء منطقة خاصة للشواء على أرض الجامعة من أجل ميسي ورفاقه، للاستمتاع بمجموعة متنوعة من شرائح اللحم البقري والنقانق التي جلبوها خصيصًا من بلادهم، لأنها تعتبر من الأطباق التقليدية في الأرجنتين.

وقال مصدر من الاتحاد الأرجنتيني:"قمنا بزيارة الحرم الجامعي عدة مرات واخترناه لأنه لا يحتوي على مرافق رائعة فحسب، بل مساحة مفتوحة للأسادو، وهذا مهم جدًا لأنه جزء من ثقافتنا وسيجعلهم يشعرون بأنهم في وطنهم أثناء التواجد بقطر".

ويقع حرم جامعة قطر في ضواحي الدوحة، ويحتوي على 90 غرفة والعديد من المرافق الرياضية، بالإضافة لمسبح أولمبي وملعب كرة قدم يسع 10 آلاف شخص.

جدير بالذكر أن الأرجنتين تقع في المجموعة الثالثة بالمونديال مع كل من السعودية والمكسيك وبولندا.