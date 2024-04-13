من أجل تجنب خصم النقاط.. تشيلسي يبيع فندقًا لمالكه!

هل يفلت البلوز؟

أقدم تشيلسي على بيع فندق مقابل 76.3 مليون جنيه إسترليني، لضبط حساباته المالية وفق نظام الربح والاستدامة، من أجل تجنب التعرض لعقوبة خصم النقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، نقلًا عن الشؤون القانونية بالنادي اللندني، إن "تشيلسي باع الفندق لشركة BlueCo ، التي يمتلكها تود بويلي (مالك تشيلسي) مقابل 76.3 مليون إسترليني".

ويسمح الدوري الإنجليزي الممتاز للأندية بتسجيل خسائر تصل إلى 105 ملايين إسترليني سنويًا، لكن خسائر البلوز الحالية تبلغ 249 مليون إسترليني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحسب ديلي ميل، فإن من المرجح أن يضطر لتشيلسي لبيع عدد كبير من اللاعبين - مع التركيز على التخلص من النجوم المحليين، من أجل جمع الأموال وتعويض بعض خسائره الباهظة، إذا أراد تجنب التعرض لخصم من النقاط.

يشار إلى أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اتخذت إجراءات صارمة ضد إيفرتون ونوتنجهام فورست هذا الموسم بخصم نقاط من الرصيد، وقد يواجه تشيلسي عقوبة أكبر.