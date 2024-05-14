الكتالوني لا يملك الكثير من الحلول

يبدو أن برشلونة أدرك مبكرًا أن عملية فيتور روكي لن تجلب له المردود الفني الذي يريده، البرازيلي لم يسجل سوى هدفين وفشل في الظهور بشكل جيد خلال أول نصف موسم له مع برشلونة.

وفي ظل الوضع الاقتصادي المترنح الذي يواجه النادي الكتالوني، يخطط برشلونة لتعظيم الاستفادة ولو ماديًا من البرازيلي الواعد.

صفقة تبادلية مع بورتو بشأن جناحه بيبي، أو خروج للإعارة إلى الدوري الفرنسي أو داخل إسبانيا، كانت تلك هي الخيارات المطروحة في الآونة الأخيرة حين يتم الحديث عن مستقبل روكي في برشلونة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الآن خرج خيار آخر للنور، يتمثل في إدخال روكي ضمن صفقة جواو فيليكس، الذي يريد برشلونة ضمه بشكل نهائي من أتلتيكو مدريد.

صحفي "الشيرينجيتو" خوانفي سانز، ذكر أن برشلونة بدأ بالفعل التفكير في إضافة فيتور روكي كخيار ضمن خيارات الحصول على حواو فيليكس من أتلتيكو مدريد.

الأفكار لا تزال في الرؤوس، ومن غير الواضح إذا ما كان برشلونة يخطط أن تكون صفقة تبادل، أو أن يكون روكي ضمن صففة أوسع لضم فيليكس.