من أجل النصر أم رونالدو؟ نجم مانشستر يونايتد يُتابع العالمي!

هل يضم النصر نجمًا جديدًا من مانشستر يونايتد؟

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يومًا بعد يوم تزداد شعبية نادي النصر حول العالم، ليحظى بمتابعة أحد نجوم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليفتح الباب أمام إمكانية انتقاله إلى العالمي.

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وقام الظهير الأيمن البرتغالي ديوجو دالوت بمتابعة حساب نادي النصر عبر منصة "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، ليبدأ جمهور النصر في تداول الخبر، مستفسرين عن إمكانية ضمه.

ويرتبط دالوت بعلاقة صداقة قوية بعدد من لاعبي نادي النصر، على رأسهم كريستيانو رونالدو، الذي ظهر معه في أكثر من مناسبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد يكون متابعة دالوت لنادي النصر، من أجل متابعة أصدقائه في صفوف العالمي مثل أوتافيو وأليكس تيليس ورونالدو.

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ولا توجد أي مؤشرات حول مفاوضات بين النصر ودالوت من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية حتى الآن.

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