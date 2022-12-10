من الهداف التاريخي للمنتخب السعودي في كأس العالم عبر التاريخ؟

يقدم الأخضر السعودي مستويات رائعة في النسخ المختلفة من كأس العالم، ويعد من أهم فرسان الرهان العرب في هذه البطولة.
صحيح أن التفوق المغربي الكاسح في مونديال قطر 2022 الذي يتحدث عنه العالم أجمع هو أفضل إنجاز عربي على الإطلاق، إلا أن الكرة السعودية لم تحضر فقط حين فاز رفاق سالم الدوسري على ليونيل ميسي ورفاقه.
بل إن التاريخ سابق لذلك بكثير، منذ أن بدأ المنتخب السعودي مشاركاته في كأس العالم في 1994 وحقق أفضل إنجازاته ببلوغ الدور الثاني من البطولة خلال المشاركة الأولى.
حينها افتتح الأسطورة فؤاد أنور التسجيل في البطولة وفي التاريخ السعودي بشكل عام، وكتب أول أهداف السعودية في تاريخها بالمونديال.
منذ ذلك التاريخ، شاركت السعودية في 6 نسخ، بصمت على العديد من الأهداف وأفرزت العديد من الهدافين.
في التقرير التالي من موقع "جول" نستعرض أبرز هدافي السعودية عبر التاريخ في كأس العالم.
من الهداف التاريخي للمنتخب السعودي في كأس العالم؟
يتصدر الثنائي سالم الدوسري وسامي الجابر سجل هدافي المنتخب السعودي في كأس العالم عبر التاريخ ولكل منهما 3 أهداف.
وفيما يلي نستعرض كل هدافي المنتخب السعودي في كؤوس العالم المختلفة وترتيبهم:-
|اللاعب
|عدد الأهداف
|النسخ التي سجل بها في كأس العالم
|سالم الدوسري
|3
|2018 - 2022
|سامي الجابر
|3
|1994-1998-2006
|فؤاد أنور
|2
|1994 - 1998
|سعيد العويران
|1
|1994
|فهد الغشيان
|1
|1994
|يوسف الثنيان
|1
|1998
|ياسر القحطاني
|1
|2006
|سلمان الفرج
|1
|2018
|صالح الشهري
|1
|2022
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