من النقيض للنقيض .. تسريب قميص برشلونة الثاني لموسم 2024-2025

القميص سينال إعجاب الجمهور على الأرجح

نشر حساب "esvaphane" عبر منصة إكس صورًا قال أنها تخص قميص برشلونة الثاني للموسم القادم 2024-2025.

البارسا كان قد فاجأ جمهوره وأثار استياءه حين اختار اللون الأبيض لقمصانه البديلة هذا الموسم، حيث رأى العديد أن هذا اللون يخص الغريم التاريخي ريال مدريد ولا يجوز للفريق الكتالوني ارتداءه.

مسؤولو البارسا بالتنسيق مع شركة "نايكي" المصنعة لملابس الفريق قرروا فيما يبدو مصالحة الجماهير ولذا اختاروا اللون الأسود، نقيض الأبيض، للقميص البديل في الموسم القادم.

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الصور المسربة أظهرت القميص باللون الأسود مع وجود ألوان البارسا التقليدية على الجانبين، ولم يتم نشر أي صور للسراويل أو الجوارب بل الاكتفاء بالقمصان فقط.

يُشار إلى أن برشلونة يتواجد ثالثًا في جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد 19 جولة، ويبتعد بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد وجيرونا في الصدارة.