من المؤكد أن برشلونة سعيد.. رابطة الدوري الإسباني تغير القواعد المالية لسوق الانتقالات!

صفقات عديدة يمكن أن ترى النور..

العديد من الإجراءات الاقتصادية الصارمة والقواعد التي تحدد إنفاق الأندية الإسبانية طرأت في السنوات الماضية، وتسببت في قيود عديدة تتعلق بكل موسم انتقالات.

يبدو أن الرابطة الإسبانية فطنت الآن إلى ضرورة فتح الباب أمام الأندية لتغيير بعض تلك القواعد، بعد أن عبر الميركاتو الصيفي الماضي عن نقص واضح في الاستثمارات بالدوري الإسباني.

تطويرات على مستوى قواعد اللعب النظيف سيتم إقرارها بدءًا من الموسم الشتوي للانتقالات في يناير، لكن هذا لن يلغي القواعد القديمة، بل سيتم فتح الباب لمن أراد من الأندية استغلال القواعد الجديدة، مع بعض الضوابط.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن هذا سيفرض على الأندية المستفيدة من اللوائح الجديدة مراقبة أكثر دقة من قبل رابطة الدوري الإسباني خلال موسمي انتقالات متتاليين تفرض فيها قيود موسم واحد فقط عند السماح بتسجيل لاعبيها في كل فترة انتقالات.

في البداية، كانت اللوائح تنص على أن كل يورو يتم إنفاقه لابد أن يتم جلب 4 أضعافه في الميركاتو، وبشكل عام لابد أن تكون النفقات في كل ميركاتو 50٪ ما يتم ادخاره لدى كل نادٍ، والآن سيسمح للنوادي المستفيدة من اللوائح الجديدة بأن تنفق 60٪ من مدخراتها خلال ميركاتو الشتاء والصيف.

كما شملت التعديلات اختلافات في هيكلية إدخال رؤوس الأموال في الإنفاق لكل نادٍ، إضافة إلى فتح المجال لاستثمارات الملاعب بشكل أوسع.