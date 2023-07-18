"من الصندوق وإليه والأهلي يحاسب" .. صفقة ماكسيمين تغضب الجمهور

اقترب الأهلي من حسم صفقة نجم نيوكاسل، لكن الجمهور غاضب

مع اقتراب الأهلي من حسم صفقة الفرنسي آلان سانت ماكسيمين؛ جناح أيسر نيوكاسل الإنجليزي، ثار جمهور الراقي أمام توجهات صندوق الاستثمارات العامة.

الصندوق هو المتحكم الأساسي في صفقات الراقي، بجانب الهلال والاتحاد والنصر كذلك، في ظل استحواذه على نسبة 75% من ملكية كل نادٍ.

الأهلي وضع الفرنسي بديلًا في حال فشل المفاوض في إقناع السنغالي ساديو ماني؛ جناح بايرن ميونخ الألماني، بتمثيل الراقي في الموسم المقبل، والأول هو الأقرب للفريق بالفعل، بحسب آخر تطورات المفاوضات.

ومع انتشار هذه الأنباء، اعترض البعض لعدة أسباب؛ الأول كون الصندوق فشل في استقدام ماني ورياض محرز – حتى وقتنا هذا – وهما الرغبة الأولى للجمهور، والثاني كون المقابل المادي للصفقة سيتم خصمه من الميزانية المحددة لصفقات الفريق، في حين أن نيوكاسل مملوك بالأساس لصندوق الاستثمارات، وبإمكانه تسهيل الصفقة للفريق الجداوي.

أحد الجماهير الأهلاوية كتب، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الصندوق بيعطي الصندوق 40 مليون ويحسبوها على الأهلي"، فيما علق آخر: "ياناس يا عالم ليه الاهلي هو اللي يصرفونه كذا وباقي الاندية تجيب اللي تبغاه اقسم بالله مو معقول الاهلي طالب ماني ويصرفونا بذا".

يذكر أن الأهلي تعاقد مع صفقتين فقط خلال الصيف الجاري هما إدوارد ميندي وروبيرتو فيرمينو وفي انتظار البقية، إذ يغلق الميركاتو السعودي أبوابه في السابع من سبتمبر المقبل.