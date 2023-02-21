من الدوري الإنجليزي إلى الدرجة 12 في أسبوع.. ماذا حدث لمدرب ساوثامبتون؟

أحمد مجديأحمد مجدي
|
Nathan Jones SouthamptonGetty
ساوثهامبتونالدوري الإنجليزي الممتازثقافة

الحاجة أم عشق كرة القدم؟

بشكل مفاجئ، ظهر مدرب ساوثامبتون السابق ناثان جونز المقال من تدريب الفريق بعد النتائج الكارثية التي قدمها الموسم الحالي والتي جعلت الفريق يتذيل ترتيب الدوري الإنجليزي.

ظهوره كان في ملاعب كرة القدم ولكن في خانة اللاعب وليس المدرب!.. وهو المدرب الذي أقيل بعد 94 يومًا من قيادة الفريق.

كان هذا في دوري "دورسيت لكرة القدم" وبالتحديد مع نادي كرانبورن، وهذه الدرجة توازي الدرجة الثانية عشرة في إنجلترا.

بعمر 49 عامًا، يبدو أن جونز لا يزال شغوفًا بكرة القدم، وإذا كان قبل أسبوع فقط مدربًا لفريق في البريمييرليج، فمن غير المستبعد أن يلعب في الدرجة الثانية عشرة بعد الإقالة!.

هل سيُنهي تشيلسي الدوري الإنجليزي 2023 في المراكز الأربعة الأولى؟

1946 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

هل سيُنهي تشيلسي الدوري الإنجليزي 2023 في المراكز الأربعة الأولى؟

  • 24%نعم
  • 76%لا
1946 الأصوات
معركة التريفيا الكبرى! لغاية ١٠٠٠٠$ من الجوائز اليومية
سجل الآن

اختيارات المحررين