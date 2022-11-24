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من الأكثر تسجيلا في نسخ كأس العالم؟ ميسي أم رونالدو؟

أحمد مجدي
4:59 م غرينتش+2 24‏/11‏/2022
Messi Ronaldo GFX
تعرف على اللاعبين الذين سجلوا في نسخ المونديال المتتالية، ميسي أم رونالدو؟ إضافة إلى ذكر أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف المتتالية في تاريخ كأس العالم

بالتأكيد تعتبر نسخة 2022 في قطر موعدًا لحدث تاريخي ينتظره عشاق كرة القدم العالمية وهو تسجيل البرتغالي كريستيانو رونالدو أي هدف ليحقق رقمًا تاريخيًا غير مسبوق.

هذا الرقم هو تسجيل الأهداف في 5 نسخ متتالية من كأس العالم، سيكون أمرًا غير مسبوق بالنسبة للنجم البرتغالي الذي يقف الآن عند التسجيل في 4 نسخ متتالية.

ليونيل ميسي الغريم التقليدي خلال السنوات الأخيرة لرونالدو سجل في 4 نسخ لكأس العالم هو الآخر ولكنها ليست نسخًا متتالية.

هناك عدد قليل للغاية من اللاعبين الذين سجلوا في 4 نسخ متتالية من كأس العالم، رونالدو سيتفوق عليهم جميعًا، ولكن بأعداد أكبر هناك لاعبون سجلوا في 3 نسخ متتالية.

ونستعرض في السطور التالية من سجل أهدافًا أكثر في نسخ المونديال المتتالية، ميسي أم رونالدو؟ إضافة إلى ذكر أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف المتتالية في تاريخ كأس العالم.

ما هو عدد أهداف كريستيانو رونالدو في النسخ المختلفة من كأس العالم؟

سجل رونالدو في 4 نسخ متتالية من كأس العالم 7 أهداف، بواقع هدف في مونديال 2006 ومثله في مونديال 2010 ومثله في 2014 ولكن في نسخة 2018 نجح في تسجيل 4 أهداف ليصبح رصيده 7 أهداف.

ما هو عدد أهداف ميسي في النسخ المختلفة من كأس العالم؟

حتى الآن يقف ميسي عند نفس الرقم، 7 أهداف في 4 نسخ من كأس العالم ولكنها ليست نسخًا متتالية، إذ شارك ميسي في 5 كؤوس عالم، سجل في كل من مونديالات 2006 (هدف) و2014 (4) و2018 (1) و2022 (1 حتى الآن) بواقع 7 أهداف.

لكن ميسي لم يسجل في نسخة 2010 الأمر الذي يجعل رونالدو متفوقًا عليه في هذا الرقم.

من الأكثر تسجيلا في أكبر عدد من نسخ كأس العالم؟

يقف الرباعي كريستيانو رونالدو وبيليه وميروسلاف كلوزه وأوي سيلر في قمة من سجلوا الأهداف في نسخ متتالية بكأس العالم، إذ سجلوا في 4 نسخ متتالية، وفيما يلي نستعرض أبرز من سجلوا الأهداف في النسخ المتتالية لكأس العالم وعدد أهدافهم والنسخ التي شهدت تألقهم وإحرازهم للأهداف.

اللاعبالمنتخبعدد النسخ التي سجل فيهاعدد الأهداف
كريستيانو رونالدوالبرتغال4 (2006-2010-2014-2018)7
بيليهالبرازيل4 (1958-1962-1966-1970)12
ميروسلاف كلوزهألمانيا4 (2002-2006-2010-2014)16
أوي سيلرألمانيا4 (1958-1962-1966-1970)9
ليونيل ميسيالأرجنتين3 (2014-2018-2022)7
رونالدو نازاريوالبرازيل3 (1998-2002-2006)15
جابرييل باتيستوتاالأرجنتين3 (1994-1998-2002)10
تيم كاهيلأستراليا3 (2006-2010-2014)4
ديفيد بيكهامإنجلترا3 (1998-2002-2006)3
ميشيل بلاتينيفرنسا3 (1978-1982-1986)5
يورجن كلينسمانألمانيا3 (1990-1994-1998)11
لوثار ماتيوسألمانيا3 (1986-1990-1994)6
كارل هاينز رومينيجيهألمانيا3 (1978-1982-1986)9
رودي فولر ألمانيا3 (1986-1990-1994)8
جيان أسامواهغانا3 (2006-2010-2014)6
روبرتو باجيوإيطاليا3 (1990-1994-1998)9
كيزوكي هوندااليابان3 (2010-2014-2018)4
خافيير هيرنانديز (تشيتشاريتو)المكسيك3 (2010-2014-2018)4
رافاييل ماركيزالمكسيك3 (2006-2010-2014)3
آريين روبينهولندا3 (2006-2010-2014)6
روبن فان بيرسيهولندا3 (2006-2010-2014)6
جرزيجورتس لاتوبولندا3 (1974-1978-1982)10
أندرزيتش تسارماتشبولندا3 (1974-1978-1982)7
جو جورداناسكتلندا3 (1974-1978-1982)4
بارك جي سونجكوريا الجنوبية3 (2002-2006-2010)3
فرناندو هييروإسبانيا3 (1994-1998-2002)5
خوليو ساليناسإسبانيا3 (1998-2002-2006)3
ديفيد فياإسبانيا3 (2006-2010-2014)9
راؤول جونزاليسإسبانيا3 (1998-2002-2006)5
كلينت ديمبسيأمريكا3 (2006-2010-2014)4
لويس سواريزأوروجواي3 (2010-2014-2018)7
إدينسون كافانيأوروجواي3 (2010-2014-2018)5

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