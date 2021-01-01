منهم نوير وشمايكل .. أساطير الحراسة يختارون بوفون الأفضل في التاريخ

27 عامًا من التألق للحارس الإيطالي

أجرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، استطلاعًا لآراء أساطير الحراسة في تاريخ كرة القدم، حول الحارس الأفضل بمختلف العصور.

بوفون مسيرته مستمرة منذ 27 سنة وحتى الآن، حيث ظهر للمرة الأولى في الدوري الإيطالي في 1995 وما زال يلعب حاليًا في يوفنتوس.

الحارس المخضرم يعتبر صاحب النفس الأطول في إيطاليا، حيث توقفت مسيرة كل من فرانشيسكو توتي وباولو مالديني عند 26 سنة.

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ورغم كل التغيرات التي حدثت في هذه الفترة وحتى الآن، يظل بوفون محتفظًا ببريقه، حتى ولو تقلص دوره مع السيدة العجوز في الوقت الحالي.

لاجازيتا طلبت من 18 حارس مرمى من 18 جنسية مختلفة، أن يقوموا باختيار الأفضل في التاريخ، بداية من دينو زوف إلى مانويل نوير، بالإضافة لبيتر شمايكل وجوليو سيزار وغيرهم ليقع الاختيار على بوفون.

ومن جانبه قال الحارس الروسي المخضرم فياتشيسلاف مالافيف عن اختيار بوفون:"بالنسبة لنا نحن الروس ياشين هو الأسطورة الأهم، لكن بوفون صاحب رقي أكثر ولا يوجد أي حارس مثله".

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جدير بالذكر أن صاحب الـ42 سنة حقق العديد من الألقاب المحلية مع يوفنتوس، وفاز بكأس العالم مع إيطاليا، ولكنه فشل في الفوز بدوري أبطال أوروبا طوال حياته.