منقذ ميلان: حتى أمي لم تكن تريدني!

حقق ميلان فوزًا مثيرًا للغاية على هيلاس فيرونا بنتيجة 3-2 في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي، في مباراة كان نجمها الأول سامو كاستييخو.

كاستييخو دخل إلى المباراة قبل بداية الشوط الثاني وميلان متأخر بهدفين دون رد، وساهم بشكل واضح في نجاح "الروسونيري" في قلب الطاولة على ضيوفهم.

وحصل كاستييخو على ركلة جزاء في الدقيقة 76 حولها فرانك كيسييه إلى هدف التعادل لصالح ميلان، كما لعب الكرة العرضية التي جاء منها هدف "الروسونيري" الثالث، الذي سجله مدافع هيلاس فيرونا في مرمى فريقه.

كاستييخو كان زائدًا عن حاجة ميلان في الصيف الماضي، لدرجة أنه كان مدرجًا بالفعل في قائمة البيع، ولم يتم إدراج اسمه في قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وقبل مباراة هيلاس فيرونا، لعب الإسباني دقيقة واحدة فقط في الدوري الإيطالي، لكنه لم يثر أي أزمات، ولم يجادل أبدًا على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يتحد اختيارات ستيفانو بيولي مدرب "الروسونيري" علنًا.

ماذا قال كاستييخو عن أدائه أمام هيلاس فيرونا؟

وأطلق كاستييخو العنان لمشاعره بعد المباراة، معبرًا عن كل الأفكار السيئة التي راودته في الأشهر الأخيرة.

وقال كاستييخو في تصريحات لقناة ميلان التلفزيونية بعد المباراة: "دموعي تخبرني بالوقت الذي مررت به، أحب أن أترك روحي في الملعب، وفعلت ذلك".

Heart and soul: Castillejo gave it all in our comeback win! 💪



Cuore e anima: Samu determinante nella rimonta di #MilanVerona 💪#SempreMilan | @gruppo_a2a pic.twitter.com/GOf3yABJsi — AC Milan (@acmilan) October 16, 2021

وأضاف: "بالأمس، حتى أمي لم تكن تريدني، لكن اليوم يمكنني الاحتفال مع الجماهير".

وقال في ختام حديثه: "أنا سعيد لي ولعائلتي، الذين عانوا من هذه الفترة الصعبة، أنا مندهش من أن أكون جيدًا بدنيًا بعد فترة طويلة من عدم اللعب، أنا أعمل دائمًا لأكون جاهزًا للفريق".

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