منع الجمهور الزائر من الحضور وقرارات أخرى لردع الشغب في تونس

قرارات صارمة من وزارتي الرياضة والداخلية التونسيتين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلنت وزارة الرياضة التونسية بالاشتراك مع وزارة الداخلية عن اتخاذهما قرارات صارمة لمواجهة ظاهرة الشغب في الملاعب التونسية.

وشهدت مباراة الإفريقي ضد الإسماعيلي في دوري أبطال أفريقيا السبت الماضي أحداث شغب كثيرة في ملعب رادس، مما أدى لتحرك الجهات المعنية لوضع الآلية المناسبة لمواجهة تلك الظاهرة.

وضمن القرارات الجديدة غلق المدرجات الجانبية (virages) في مختلف الملاعب التي تكررت بها أعمال الشغب، وكذلك خوض المباريات دون جمهور في الملاعب الذي لم تحصل على شهادة الصلاحية.

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وتم كذلك منع من هم دون الـ18 عامًا من دخول الملاعب والقاعات الرياضية، وأخيرًا منع جماهير الفريق الزائر من الحضور حتى نهاية الموسم الحالي.

وطالب البيان الذي صدر من الوزارتين الجميع باحترام مبدأ التنافس الشريف والتحلي بالروح الرياضية للحفاظ على سلامة الناس والملاعب وإنجاح الموسم الرياضي.