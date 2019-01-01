منتخب تونس يُواصل تدريباته، والخزري الغائب الأبرز

المنتخب سيخوض مباراتين خلال معسكر مارس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يُواصل منتخب تونس تدريباته بقيادة المدرب آلان جيريس استعدادًا لمواجهة أي سواتيني في آخر جولات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 ثم المباراة الودية أمام الجزائر.

ويتواجد 22 لاعبًا مع نسور قرطاج، أبرزهم يوسف المساكني الذي يعود لتمثيل المنتخب بعد غياب طويل، يتعرفون على المدرب وأفكاره للمرة الأولى منذ بدأ عمله في الأول من يناير الماضي.

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ويغيب عن الفريق الثلاثي وهبي الخزري وإلياس السخيري وديلان برون للإصابة، وقد خاض المنتخب يوم أمس تدريبًا استمر لمدة 75 دقيقة تقريبًا طبق خلاله المدرب جيريس بعض خططه وأفكاره الفنية وعمل على توظيف اللاعبين.

وسيتدرب نسور قرطاج اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي برادس، قبل مواجهة أي سواتيني في مباراة شكلية يوم الجمعة القادم، إذ حسمت المجموعة تمامًا بتأهل تونس ومصر للنهائيات التي ستقام في أرض الفراعنة الصيف القادم.