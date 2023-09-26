منعًا للتمييز .. الاتحاد الأوروبي يختار "فريقين فقط" من روسيا لإعادتهما لمسابقاته!

خطوة تمهيدية للمزيد؟

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تخفيف الحظر المفروض على دخول الفرق الروسية إلى مسابقاته، بالسماح لفريق واحد من الذكور ومثله للإناث بالمشاركة في الوقت الحالي.

اجتماع اللجنة التنفيذية الذي تم عقده اليوم، الثلاثاء، في قبرص، أسفر عن السماح لمنتخب روسيا تحت 17 سنة للذكور ونفس الفريق للإناث بالمشاركة في التصفيات المؤهلة للبطولات التي ستقام الصيف المقبل.

وأكدت المنظمة أن المباريات ستقام خارج روسيا، وأن الفرق ستلعب بملابس عادية دون السماح باستخدام الرموز الوطنية أو الأعلام أو الأناشيد.

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ومن جانبه قال أليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد عن هذه الخطوة:"الحظر مستمر ضد فرق الكبار، الاتحاد الأوروبي عازم على استمرار هذا الموقف حتى انتهى الحرب واستعادة السلام".

وأضاف:"وجدنا أن منع الأطفال من المشاركة في مسابقاتنا لا يعني فقط فشلنا في الاعتراف بالحق الأساسي في تطورهم الشامل ودعمهم، ولكنه يمثل حالة من التمييز ضدهم بشكل مباشر".

يذكر أن الاتحاد قرر حظر الفرق الروسية من جميع المسابقات التي ينظمها لكرة القدم بداية الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022.